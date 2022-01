Alphabet, Apple, Microsoft : Das Beben der Tech-Aktien

Ein Händler schaut an der New Yorker Börse auf die Kursentwicklungen. Bild: AP

Minus 21 Prozent – das war die Bilanz der Netflix-Aktie am Freitagabend zu Börsenschluss. Zuvor verkündete der Streaming-Anbieter, dass sein Kundenwachstum erlahmt, er rechnet nur mit 2,5 Millionen Neukunden von Januar bis März, was weniger als die Hälfte dessen ist, was sich Analysten erhofft hatten. Es fällt auf, dass es momentan vor allem die Tech-Werte hart trifft. Netflix war dabei weder der Beginn der Tech-Baisse, noch wird es das Ende sein. Schaut man sich die großen amerikanischen Werte an – Alphabet, Apple, Microsoft oder Meta –, notieren diese im Januar tief im Minus. Alphabet mit minus 10 Prozent, Apple Minus 9 Prozent, Microsoft sogar 12 Prozent und Meta 8 Prozent.

Da verwundert es nicht, dass der Nasdaq Composite, in dem zahlreiche Technologie-Werte vertreten sind, zuletzt auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober fiel: Er verzeichnet im Januar ein Minus von mehr als 11 Prozent und ist damit auf dem Weg zum schlechtesten Abschneiden seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Er liegt erstmals seit dem Einbruch März 2020 auch wieder deutlich unter der 200-Tage-Linie. Zusätzlich ist die Nervosität spürbar gestiegen: Der Index Vix, der das misst, stieg auf den höchsten Stand seit Oktober 2020. Die Angst geht um, dass eine mögliche Tech-Blase platzen könnte. Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sagt, seiner Ansicht nach könnte Netflix „symptomatisch sein für das, was dem Aktienmarkt in den kommenden Wochen und Monaten noch bevorsteht“.

Doch was ist es überhaupt, was da bevorstehen könnte? Ob es eine Blase ist, kann niemand mit Sicherheit sagen. Meistens erkennt man das dann erst in der Retrospektive. Fest steht aber, dass der Markt zumindest als überbewertet gilt. Das misst man am sogenannten Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist natürlich noch ein Messwerkzeug aus der „Old Economy“ – Tech-Werte sind schon immer höher bewertet, eben weil die Erwartungen auf Gewinne hier höher bewertet werden als das aktuelle Geschäft. Während es im S&P 500 bei rund 25 liegt, ist es im Nasdaq Composite bei rund 120 – fast fünfmal so hoch, und das trotz der Januar-Korrektur. Ob das gerechtfertigt ist, wird man erst in der Zukunft sehen.

Waren die Erwartungen überzogen?

Auch die – nun abflauende – Pandemie hat einen Einfluss. Investmentstratege John Lynch vom Vermögensverwalter Comerica Wealth Management erklärt es so: „Die Gewinner der Pandemie stehen unter Druck, und das wird wahrscheinlich so bleiben. Wenn alle bereits Netflix haben, ist es schwierig, das Abonnentenwachstum zu verbessern“, und ergänzt: „Vielleicht waren die Erwartungen der Investoren etwas überzogen.“

Ein großes Problem ist auch die anstehende Zinswende. Die Investmentbank Goldman Sachs geht mittlerweile von vier Zinsschritten aus. Die Tech-Konzerne sind hier doppelt gefangen. Für sie sind Kredite ein Wachstumsmotor. Ihre Bewertungen basieren auch auf dem zukünftigen Geschäft, das aber heute erst einmal finanziert werden muss. Steigen die Zinsen, steigen die Kreditkosten, und damit sinken die Gewinne oder die Erwartungen auf das zukünftige Geschäft oder im schlimmsten Falle: beides. Zum anderen besteht die Sorge, dass durch die Zinswende sich Anleger wieder aus (tendenziell unsicheren) Aktien zurückziehen und in (tendenziell sicherere) Anleihen gehen werden.

Viele Investoren setzen auf fallende Kurse

Viele Investoren setzen daher im Moment auf fallende Kurse. Über 50 Prozent der täglich ausgewerteten Börsenbriefe für Technologie-Aktien empfehlen netto Short-Positionen. Wer das für ein schlechtes Zeichen hält, dem sei gesagt, dass das in vorherigen Zeiten allerdings auch immer ein günstiger Einstiegszeitpunkt war. Und auch eine längere Betrachtung zeigt, dass man mit Aktien – trotz zwischenzeitlicher Korrekturen – immer richtig liegt.

In Deutschland sind die Anleger dagegen relativ entspannt. Zwar legte der Dax am Montag den zweitschlechtesten Handelstag der vergangenen zwölf Monate hin. Allerdings schneidet er im Januar im Vergleich zu den anderen Indizes noch immer relativ gut ab. Während der Nasdaq Composite 12 Prozent verlor und der S&P 500 rund 8 Prozent, waren es im Dax trotz der Kurskorrektur nur 5 Prozent. Dafür hat er natürlich in den vergangenen Jahren deutlich schlechter abgeschnitten. Während er in den vergangenen fünf Jahren um rund 30 Prozent gewachsen ist, hat der Nasdaq Composite im selben Zeitraum um rund 150 Prozent zugelegt. Am Dienstag selbst blieb es an den Märkten aber ruhig, der Dax konnte sogar einen halben Prozentpunkt zulegen. Auch an der New Yorker Wall Street wurde mit steigenden Kursen gerechnet.