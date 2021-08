Aktualisiert am

Streit mit Pensionsfonds : Die Allianz hat mächtig Ärger in Amerika

Als vor gut einem Jahr die erste Schadenersatzklage des amerikanischen Pensionsfonds für Lehrer im Bundesstaat Arkansas gegen die Allianz publik wurde, war das hierzulande eher eine Randnotiz. Doch peu à peu schlossen sich weitere institutionelle Anleger an, und so kam eine Klagewelle ins Rollen, die im Spätsommer vorigen Jahres die US-Börsenaufsicht SEC auf den Plan rief. Inzwischen summieren sich die Klagen auf 6 Milliarden Dollar.

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Und nachdem nun auch das amerikanische Justizministerium DOJ Ermittlungen in dem Fall aufgenommen hatte, musste Allianz-Chef Oliver Bäte einräumen, dass die Vorgänge jenseits des Atlantiks „erhebliche Auswirkungen“ für den Konzern haben könnten. „Die Allianz kooperiert vollumfänglich mit der SEC und dem DOJ bei deren Ermittlungen und hat umgehend eine eigene Überprüfung der Angelegenheit eingeleitet“, teilte der Münchner Versicherungskonzern in einer Pflichtveröffentlichung am Sonntagabend mit.