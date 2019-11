Allianz-Chef Bäte im Interview : „Während sich Vermögende Kredite besorgen, zahlt der einfache Bürger drauf“

Allianz-Chef Oliver Bäte muss sich auf eine veränderte Konkurrenzsituation einstellen. Bild: Jan Roeder

Oliver Bäte hat bei der Klimakonferenz in New York den „Big Bang“ beschworen. Im Interview erklärt der Allianz-Chef, wie er den Klimawandel bremst, was Kleinsparer für die Altersvorsorge tun müssen – und warum Google kein Versicherer werden will.