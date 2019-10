Alibaba-Gründer : Jack Ma bleibt der reichste Chinese

Mittlerweile gibt es mehr als 1800 Milliardäre in China – der reichste von ihnen kommt auf ein Vermögen von 39 Milliarden Dollar. Und die Liste der Wohlhabendsten zeigt: Wer in China zu Geld kommen will, muss vor allem auf einen Wirtschaftszweig setzen.

Der 55 Jahre alte Gründer des Internetkonzerns Alibaba, Jack Ma, bleibt der reichste Chinese. Wie im Vorjahr steht an Platz 1 der in China erstellten Reichenliste Hurun der ehemalige Englischlehrer aus der Stadt Hangzhou nahe Schanghai mit einem geschätzten Vermögen von 39 Milliarden Dollar. Kürzlich hatte sich Ma aus der Führung seines Konzerns zurückgezogen – womöglich auch auf Druck der Kommunistischen Partei, denen die Berühmtheit des bekanntesten Unternehmers Chinas auf der ganzen Welt unheimlich geworden sein zu scheint.

Mas Vermögen beträgt zwar nur weniger als ein Drittel der 131 Milliarden Dollar, auf die das Vermögen von Amazon-Gründer Jeff Bezos vom Wirtschaftsmagazin Forbes geschätzt wird. Doch angesichts der Armut, in der sich die vor 70 Jahren gegründete Volksrepublik China noch in den achtziger Jahren befand, liest sich die Entwicklung des Reichtums im Land beeindruckend.

1800 Dollar-Milliardäre in China

Während es vor 20 Jahren in China nicht einen einzigen Dollar-Milliardär gab, gibt es nun derer 1800, die laut Hurun durchschnittlich ein Vermögen von 1,4 Milliarden Dollar besitzen. Was die Reichenliste klarmacht: nur wer im China der Gegenwart auf den digitalen Wandel der Wirtschaft setzt, vermag seinen Reichtum zu halten oder auszubauen.

Tech-Unternehmer ersetzen in der Rangliste die Reichen der traditionellen Industrien wie dem Immobilien und dem Baugewerbe. Diese sind dort zwar immer noch gut vertreten und belegen mit Xu Jiayin vom Immobilienentwickler Evergrande Platz drei (30 Milliarden Dollar Vermögen) und Platz fünf (Yang Huiyan vom Entwickler Country Garden mit einem Vermögen von 25 Milliarden Dollar) viele der vorderen Plätze.

Auf Platz zwei folgt Jack Ma jedoch mit Pony Ma oder Ma Huateng, wie sein chinesischer Name lautet, mit dem Gründer von Tencent wieder ein Mann aus der Internetwirtschaft. Viele der 411 Milliardäre, die in diesem Jahr neu in der Liste auftauchen, haben mit digitalen Angeboten ihr Vermögen gemacht wie der 43 Jahre alte Li Yongxin aus Peking, der es mit einem Computertrainingsprogramm für Bewerber für Chinas öffentlichen Dienst zu einem Vermögen von 8,4 Milliarden Dollar gebracht hat.

Ein weiteres Beispiel ist Eric Yuan Zheng, 49 Jahre alt, der heute im Silicon Valley lebt und sein Visum für die Vereinigten Staaten im Jahr 1997 erst nach zwei Jahren und dem neunten Versuch erhielt. Mit seiner Software Zoom können Unternehmen ihre Mitarbeiter intern schnell kommunizieren lassen und in Videokonferenzen bis zu 500 Teilnehmer einbinden. Das hat Zheng ein Vermögen von heute gut 5 Milliarden Dollar eingebracht.

Der 61 Jahre alte Pharmaunternehmer Sun Piaoyang hat sein Vermögen innerhalb eines Jahres auf 25 Milliarden Dollar verdoppeln können, nachdem sein Anbieter von Shizophrenie-Medikamenten Hansoh in Hongkong an die Börse gegangen ist. Bereits heute haben 8 Prozent der Reichsten Chinas ihr Geld im Gesundheitssektor gemacht, das ist ein doppelt so hoher Anteil wie noch vor 10 Jahren und zeigt das riesige Wachstumspotential in der Branche.