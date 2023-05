Der 62 Jahre alte Niederländer ist in der deutschen Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Aber der Deutschen Bank hat er schon in seinem ersten Jahr seinen Stempel aufgedrückt.

Selbst viele Kenner der Finanzwelt rieben sich verwundert die Augen, als die Deutsche Bank im November 2021 den Nachfolger für Paul Achleitner präsentierte: Alexander Wy­naendts. Auch eineinhalb Jahre nach der Bekanntgabe, wer neuer Aufsichtsratsvorsitzender in der größten deutschen Bank wird, ist der Chefkontrolleur vielen unbekannt geblieben. Obwohl seinen Lebenslauf nicht nur Kenner der Finanzszene in groben Zügen parat haben. Wynaendts ist Niederländer, kein lupenreiner Banker, obwohl er als solcher seine Laufbahn begann.

Archibald Preuschat Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

23 Jahre verbrachte er dann aber beim Versicherer Aegon , ansässig in der niederländischen Hauptstadt Den Haag. Zudem, anders als der Österreicher Achleitner, nicht deutscher Zunge. Seine Rede, die erste nach einem Jahr in seiner neuen Rolle, wird der heute 62-Jährige auf der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch dennoch auf Deutsch halten, wie es im Aktiengesetz vorgeschrieben ist. Anschließend aber übergibt er die Versammlungsleitung an seinen Stellvertreter Norbert Winkeljohann.