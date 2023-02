Langweilig wird es in der Welt der Exchange Traded Funds, kurz ETFs, nie. Immer wieder zaubern Anbieter neue Produkte hervor. So ist es auch im Fall der aktiven ETFs, mit denen einige Fondsgesellschaften ihren Kunden aussichtsreiche Renditen versprechen. Der Begriff dürfte selbst bei einigen erfahrenen Anlegern für Erstaunen sorgen. Aktiv und ETF, ist das nicht ein Widerspruch?

Grundsätzlich bedeutet die Abkürzung ETF aus dem Englischsprachigen übersetzt erst mal nur, dass ein Fonds börsengehandelt ist. Dennoch hat sich in den Köpfen vieler Anleger unter kräftiger Mithilfe der großen Fondsgesellschaften eine andere Definition durchgesetzt: So verstehen Anleger üblicherweise unter einem ETF einen Fonds, der ganz einfach einen Index wie etwa den Dax nachbildet. Steigt dieser, so legt auch der Wert des ETF zu. Man spricht deshalb oft von einer passiven Strategie.

Sie ist unkompliziert und günstig, weil es keinen eigenen Fondsmanager braucht, der die Aktien und Anleihen auswählt. Und ihr liegt die Annahme zugrunde, dass es ohnehin sehr schwierig ist, mehr Rendite als der Markt als Gesamtes zu erwirtschaften. Auf Dauer gelingt das fast niemandem.

Nun aber bieten einige Vermögensverwalter ETFs an, die dem klassischen ETF-Prinzip entgegenlaufen. Bei einem sogenannten aktiven ETF entscheidet ein Fondsmanager, welche Anlagen ins Portfolio kommen und wie viel Gewicht sie jeweils bekommen. Manchmal orientieren sie sich dabei zwar an einem bestehenden Index, haben aber einen gewissen Spielraum, um davon abzuweichen.

Ähnlich wie die ursprünglichen ETFs punkten auch die aktiven Varianten damit, dass sie ziemlich preiswert zu haben sind. Die jährliche Gebühr liegt üblicherweise bei etwa 0,05 Prozent bis 0,85 Prozent. Das ist deutlich weniger als bei klassischen Fonds, die Banken ihren Kunden verkaufen.

Kann der Fondsmanager besser als der Markt sein?

Das war es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten dieser beiden Spielarten von ETFs. Denn eines sollten sich Anleger unbedingt bewusst machen, wenn sie sich für einen aktiven ETF entscheiden: „Man geht damit das gleiche Risiko ein wie mit anderen aktiven Fonds“, sagt Ali Masarwah, Analyst der Fondsplattform Envestor. Soll heißen: Anleger setzen darauf, dass der zuständige Fondsmanager so geschickt ist, dass er den Markt schlagen kann – und für seine Kunden eine höhere Rendite erwirtschaftet oder in turbulenten Zeiten die Verluste begrenzt. Dass das nur selten vorkommt, belegen zahlreiche Studien.

Manche aktiven ETFs haben das aber zumindest kurzfristig geschafft. Das zeigt eine Auswertung, die die Fondsratingagentur Scope für die F.A.S. erstellt hat. So hat etwa der Fonds Fidelity US Quality Income, der sich auf nordamerikanische Aktien mit hohen Ausschüttungen konzentriert, in den jüngsten drei Jahren durchschnittlich um 10,7 Prozent pro Jahr zugelegt (ISIN: IE00BYXVGY31). Damit liegt die Rendite um mehr als zwei Prozent pro Jahr höher als bei einem vergleichbaren Index.

Im Bereich der europäischen Aktien schlägt sich ein Angebot von Ossiam am besten, mit einer durchschnittlichen Rendite von 9 Prozent pro Jahr, was um 2,5 Prozent besser ist als die Referenz (ISIN: LU1079842321). Für aktive Anleihen-ETFs gibt es Angebote von J.P. Morgan und Franklin Templeton, die sich in den vergangenen drei Jahren ebenfalls besser schlugen als ein vergleichbarer Index (ISIN: IE00BD9MMF62 und IE00BFWXDY69).

Viele Produkte gibt es noch nicht lange

Zu bedenken ist dabei aber auch: Bei vielen aktiven ETFs ist es noch schwierig, ihre langfristige Leistung zu beurteilen. Die meisten dieser Produkte auf dem deutschen Markt sind weniger als drei Jahre alt. Nur wenige, etwa einige Fonds von Fidelity, Pimco oder Ossiam, sind mehr als acht Jahre alt. „Viele Produkte müssen in der Praxis erst beweisen, was sie können“, sagt Scope-Analyst André Härtel. Hinzu kommt: All das ist erst mal nur ein Blick in die Vergangenheit. Ob die Fonds auch in Zukunft gut abschneiden, weiß niemand.

Für die Fondsgesellschaften selbst sind diese Produkte vor allem eine Chance, vom Hype rund um ETFs zu profitieren. Schließlich setzen immer mehr Anleger für ihre langfristige Geldanlage auf ETFs. Das schmälert das eigentliche Geschäft der Fondsgesellschaften, denn ihre teuren klassischen Fonds wollen viele Anleger nicht mehr kaufen. Darum packen die Anbieter das Wissen ihrer Fondsmanager eben in eine ETF-Hülle. Ein geschäftstüchtiger Schachzug.

Das Dilemma der Fondsgesellschaften

Circa 50 aktive ETFs gibt es in Deutschland derzeit zu kaufen, zeigt die Studie von Scope. Das sind gar nicht mal so viele, wenn man den gesamten Markt betrachtet. Denn auch wenn die Fondsgesellschaften der immensen Nachfrage nach ETFs nachkommen wollen, stehen sie gewissermaßen vor einem Dilemma: Bieten sie zu viele ETF-Produkte an, könnte das ihre klassischen Fonds, mit denen sie mehr Geld verdienen, in den Schatten rücken. „Manche Fondsgesellschaften geben deshalb nur sehr gezielt einzelne Produkte in einen ETF-Mantel“, sagt Experte Masarwah.

In den USA sind aktive ETFs schon etwas verbreiteter. Das wohl bekannteste Beispiel für einen aktiven ETF kommt von der Starinvestorin Cathie Wood, die mit ihrem Fonds vor allem auf Technologiewerte setzt. In Deutschland ist der Fonds zwar nicht handelbar. Dennoch ist er bekannt, weil er in Zeiten des Booms von Apple, Amazon & Co. enorm zugelegt hatte, auch wenn er zuletzt stark gefallen ist.

Die Fondsmanagerin Cathie Wood tobt sich dabei in der Zusammensetzung vollkommen aus, mit dem Nachbilden eines Index hat das absolut nichts mehr zu tun. Sie geht somit deutlich kreativer vor, als es bei europäischen aktiven ETFs der Fall ist. Was zeigt: Für Spannung in der Welt der Exchange Traded Funds ist auch in Zukunft gesorgt.