Deutsche-Bank-Hauptversammlung : „Eklatantes Missverhältnis zwischen Boni und Dividende"

Anders als in den Vorjahren haben die Aktionäre der Deutschen Bank Vorstand und Aufsichtsrat am Donnerstag auf der Hauptversammlung viel gelobt und wenig getadelt. Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sprach dem Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing für sein im Juli 2019 beschlossenes Sanierungsprogramm das Kompliment aus: „Sie haben früher als erwartet überzeugend geliefert.“ Nieding lobte, nach fünf Verlustjahren hintereinander sei die Deutsche Bank im Corona-Jahr 2020 in jedem Quartal über der Gewinnschwelle geblieben und damit „nachhaltig profitabel“ – ein Ziel, das Sewing als dritte Phase der Sanierung erst seit Dezember 2020 mit Blick auf das Jahr 2022 verfolgt.

Kritisch sehen viele Aktionäre die Wahl von EY zum Abschlussprüfer der Deutschen Bank, nachdem dieses Unternehmen jahrelang die Bilanzen des insolventen Unternehmens Wirecard testiert hat. Der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner kündigte an, das Mandat wieder neu ausschreiben zu wollen. Außerdem kritisierten einige Deutsche-Bank-Aktionäre wie die Fondsmanagerin Alexandra Annecke von Union Investment „ein eklatantes Missverhältnis zwischen Boni und Dividenden“.

Wer wie viel Boni bekommt

Tatsächlich verdienten in der Deutschen Bank 2020 immerhin 684 Mitarbeiter mehr als eine Million Euro, bei den europäischen Wettbewerbern HSBC und BNP Paribas ist die Zahl der Einkommensmillionäre unter den Mitarbeitern nur halb oder sogar nur ein Drittel so groß.

Ein Aktionär kritisierte das Anschwellen des Boni-Topfs für Investmentbanker um 29 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro als respektlos gegenüber den übrigen Mitarbeitern. Die Aktionäre, die zwei Jahre keine Dividende erhalten haben, müssten die Boni bezahlen. Sewing verteidigte den Sprung in der variablen Vergütung: „Insgesamt hätten unsere Geschäftsergebnisse für sich betrachtet eine noch höhere variable Vergütung gerechtfertigt.“ Die Bank habe entsprechend der Erwartung der Aufseher aber einen „maßvollen Ansatz angewendet“. Sewing betonte, angesichts des Wettbewerbs um Talente sei es „notwendig und richtig“, Mitarbeiter „marktkonform und entsprechend ihrer herausragenden Leistung zu vergüten“: „Nur so können wir langfristig wieder nachhaltig profitabel werden.“

Doch die Aktionäre dürfte auch diese Antwort nicht zufrieden stellen. „Auch der Vorstand der Deutschen Bank wird im Vergleich zu anderen europäischen Banken überdurchschnittlich entlohnt, während die Profitabilität unterdurchschnittlich ist“, sagte Annecke. Auch ihr Kollege Andreas Thomae von Deka Investment nannte die von 36 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 50 Millionen Euro gestiegene Vorstandsvergütung „zu viel in einem Jahr, in dem die Bank gerade einmal eine Milliarde Euro verdient hat“. Nieding und Annecke verlangten für 2021 eine Dividende. Der Vorstand hat sie in Aussicht gestellt.

Lob für Live-Beiträge

Nieding, Annecke und Thomae gehörten zu den sieben Aktionärsvertretern, die auf der virtuellen Hauptversammlung in Fünf-Minuten-Beiträgen live Nachfragen zu zuvor schriftlich eingereichten und beantworten Fragen stellen konnten. Auch dafür erhielt die Deutsche Bank Lob. „Dieses Hineinschalten macht die Hauptversammlung der Deutschen Bank einzigartig, das haben sie gut gelöst“, sagte Nieding. Paul Achleitner, der mit Ende seiner Amtszeit im Mai 2022 keine Wiederwahl als Aufsichtsratsvorsitzender anstrebt, gab die Kosten der virtuellen Versammlung mit rund 3 Millionen Euro an, etwa 1,5 Millionen Euro weniger als für die übliche Präsenzveranstaltung. Federführend sucht Mayree Clark den neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums. An Aufsichtsrätin Clark hat Achleitner im Juli 2020 den Vorsitz des zuständigen Nominierungsausschuss übertragen. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Börse, Theodor Weimer und der am Donnerstag neu in den Aufsichtsrat gewählte VW-Finanzvorstand Frank Witter gelten als Kandidaten für Achleitners Nachfolge.

Viele Aktionäre trieb auch um, ob der von der Deutschen Bank im Jahr 2020 erreichte Ertragszuwachs von 32 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro im Kapitalmarktgeschäft „nachhaltig“ oder vom Kapitalbedarf der Unternehmen in der Pandemie getrieben und damit „zyklisch“ sei. Auf Nachfrage konkretisierten Sewing und Finanzvorstand James von Moltke, die Ertragssteigerungen im Währungs- und Anleihehandel würden zu mehr als der Hälfte und im Fremdkapitalemissionsgeschäft fast vollständig als dauerhaft angesehen. Sie planten aber für 2022 mit 800 Millionen Euro weniger Ertrag im Kapitalmarktgeschäft als im Jahr 2020. „Diese Prognose halten wir für konservativ“, sagte Sewing. Die Erträge reichten schon heute für das für 2022 gesteckte Konzernrenditeziel von 8 Prozent schon aus.

Doch sollen die Kosten noch sinken und Belastungen aus dem Abbau von Nicht-Kerngeschäft wegfallen. Unerwartete jährliche Kostenschübe durch höhere Beiträge für die Einlagensicherung der privaten deutschen Banken nach der Greensill-Pleite von 70 Millionen Euro und für den europäischen Abwicklungsfonds von 300 Millionen Euro sollten durch eine engere Verzahnung von Unternehmens- und Kapitalmarktgeschäft kompensiert werden.