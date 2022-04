Virtuelle Hauptversammlung : Aktionäre dürfen künftig zweimal fragen

Zwei Jahre lang haben börsennotierte Unternehmen flächendeckend, aber eher unfreiwillig ihre Erfahrungen mit virtuellen Hauptversammlungen (HV) gemacht. Die aus der Not geborene Lösung für die jährlichen Aktionärstreffen soll nun dauerhaft im Aktiengesetz verankert werden. Am kommenden Mittwoch wird sich das Kabinett mit dem Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) beschäftigen. Er hat einen früheren Entwurf noch einmal zugunsten der Investoren nachgebessert. Die Rechte von Aktionären würden dabei stärker berücksichtigt, etwa durch eine Ausweitung des Rede- und Fragerechts während der Online-HV, heißt es in dem Regierungsentwurf, der der F.A.Z. vorliegt.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Insgesamt orientierten sich die ­Pläne zu der virtuellen Hauptversammlung damit stärker an dem Format der Präsenzveranstaltung. Das kann man als Anlehnung an Bewährtes interpretieren, allerdings sorgen sie unter Juristen auch für herbe Kritik. Schließlich haben die langwierigen Investoren-Veranstaltungen bei Schnittchen und Kaffee in den vergangenen Jahren geradezu abschreckende Formen angenommen: Endlose und unproduktive Diskussionen ziehen insbesondere die Veranstaltungen der großen börsennotierten Unternehmen oft über Stunden in die Länge. Die Deutsche Telekom hat gerade erst wieder neun Stunden lang getagt.

Ist die Reform eine vertane Chance?

„Den ganzen Erfahrungsschatz der vergangenen zwei Jahre hat man völlig ignoriert“, kritisiert etwa Christopher Danwerth, Unternehmensjurist der börsennotierten Linus Digital Finance AG. Es wäre besser gewesen, die Regeln mehr an die realen Gegebenheiten einer Hauptversammlung anzupassen. In dieser Form sei der Gesetzentwurf eine „vertane Chance“, findet er. Ähnlich sieht man es auch in der Kanzlei Hengeler Mueller, die viele Unternehmen bei der Vorbereitung solcher Hauptversammlungen vertritt. „Eine Spiegelung der Präsenz-HV im virtuellen Format ist kein Fort-, sondern ein Rückschritt“, sagt die Gesellschaftsrechtlerin Daniela Favoccia. „Wenn dann noch die Arbeit für die Verwaltung im virtuellen Format verdoppelt werden soll, dann könnte das praktisch das Aus der virtuellen HV bedeuten.“ Das sieht die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) naturgemäß anders: Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler hält den nun gewählten Kompromiss für einen „guten Mittelweg“.

Der Grund für den Vorwurf der „Verdoppelung“ liegt in einer Umgestaltung der bisherigen Vorgaben zum Fragerecht der Aktionäre: Fragen müssen nach dem derzeitigen Entwurf nicht nur in der Hauptversammlung selbst, sondern zusätzlich bereits vorher beantwortet werden. „Der Aktionär kann damit vor der Hauptversammlung und in der Hauptversammlung fragen und nachfragen, die Gesellschaft muss ,doppelt‘ antworten“, erläutert ihr Kollege Wolfgang Groß, ebenfalls Gesellschaftsrechtler von Hengeler Mueller.

Umgekehrt hatten sich allerdings auch Anleger gegen die ursprünglichen Gesetzespläne gewehrt, weil diese bisher keinen direkten Austausch von Aktionären mit Vorstand und Aufsichtsrat während der virtuellen HV vorgesehen hatten. Investoren hatten zwar ein Rederecht, aber Fragen durften sie nicht. Stattdessen sollten sie ausschließlich auf elektronischem Weg eingereicht werden. Bundesjustizminister Buschmann orientiert sich mit dem neuen Entwurf nun wieder stärker am Koalitionsvertrag, in dem zugesagt worden war, dass die Aktionärsrechte in virtuellen Hauptversammlungen „uneingeschränkt“ gewahrt werden sollen, also keinen Rückschritt gegenüber Präsenzversammlungen bedeuten sollen.