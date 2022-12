Altersvorsorge : Aktienrente: Kurs auf Schweden, nicht Norwegen

Einen „dreistelligen Milliardenbetrag“ will Bundesfinanzminister Christian Lindner auf den Tisch legen, um die Aktienrente zum Fliegen zu bringen. Die Rendite der Aktienmärkte als Vorsorge für eine vergreisende Gesellschaft zu nutzen, ist dringend notwendig. Die Grundidee stimmt, nur das „Reiseziel“ nicht.

Beim Thema kapitalgedeckte Rente wird Schweden gerne als Vorbild ge­nannt. Tatsächlich aber, so die Planungen, geht die Reise nach Norwegen – und das ist ein großer Unterschied. Die schwedische Lösung steht für eine Wettbewerbslösung, bei der privates Eigentum gebildet wird. Teile der Beiträge für die Altersvorsorge fließen in einen privatwirtschaftlich gemanagten Fonds, den die Beschäftigten auswählen können. Tun sie dies nicht, gehen die Beiträge alternativ in einen staatlich gemanagten Fonds. In jedem Fall gehören die Fondsanteile aber ihnen. Das war auch das ursprüngliche Modell, das die FDP in ihrem Wahlprogramm formuliert hat.