Inflation und Energiekrise : Können Anleger aus der Geschichte lernen?

Hohe Inflationsraten, eine Energiekrise, weltwirtschaftliche Schwächen und fallende Aktienkurse: All das erleben wir in Deutschland nicht zum ersten Mal. Wobei die Formulierung nicht ganz korrekt gewählt ist: Denn obwohl es in Deutschland Jahre sehr hoher Inflation gab und dramatische Energiekrisen, so haben doch viele Menschen diese Erfahrungen nicht am eigenen Leib gemacht. 1923, das Jahr der Hyperinflation, kennen fast alle heute Lebenden nur noch aus den Geschichtsbüchern. Auch der Ölpreisschock der 1970er-Jahre ist nur noch den Älteren im Gedächtnis. Selbst die Erinnerung an die Finanzkrise der Jahre 2008/2009 verblasst allmählich. Aus der Finanzbranche ist häufig zu hören, dass die wenigsten der überwiegend jungen Trader im Handelssaal jemals längere Zeit mit fallenden Aktienkursen konfrontiert gewesen seien.

Womit wir bei zwei zentralen Fragen sind, die nicht nur Wirtschaftshistoriker umtreiben, sondern die für jeden Einzelnen derzeit von hoher Bedeutung sind: Ist es wichtig, bestimmte Erfahrungen selbst zu machen, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen? Und könnte das, wenn man die Frage bejaht, am Ende nicht sogar bedeuten, dass wir unfähig sind, aus der Wirtschaftsgeschichte zu lernen?