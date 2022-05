Aktualisiert am

So viel Dividende gab es nie

Dax-Unternehmen : So viel Dividende gab es nie

Mitten in der Krise schütten die Dax-Konzerne 50 Milliarden Euro an die Aktionäre aus. Aber wie finden Anleger die besten Dividendenaktien?

So viel Geld wie dieses Jahr haben die Aktionäre von Dax-Unternehmen noch nie bekommen: Insgesamt 50,6 Milliarden Euro schütten die Unternehmen für das vergangene Jahr an Dividenden aus. Im Jahr 2021 sprudelten bei vielen die Gewinne, daran dürfen jetzt auch die Anleger teilhaben.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Viele Unternehmen haben ihre Dividende schon an die Aktionäre ausgezahlt. Das passiert üblicherweise ein paar Tage nach der jährlichen Hauptversammlung. Dort muss die Ausschüttung erst abgesegnet werden. Bei einigen Unternehmen steht dies in den nächsten Wochen noch an.