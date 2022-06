Sparen mit Aktien : „Privatanleger bleiben besonnen“

Er hat wie sonst wohl kaum ein anderer den Überblick über das Verhalten der Privatanleger: Heiko Beck, Vorstandschef der Deutschen Wertpapier-Service Bank (DWP-Bank), der größten deutschen Wertpapierdepotbank mit 5,5 Millionen Depots. Ihr sind rund 1200 Banken, Sparkassen und Volksbanken – drei Viertel aller Institute – angeschlossen. Im Gespräch mit der F.A.Z. lobt Beck die deutschen Sparer: „Die jüngsten Schwankungen an den Börsen machen sich im Verhalten der Privatanleger zwar bemerkbar, doch sie reagieren sehr besonnen. Von einer Panik ist nichts zu erkennen.“

Die Sparpläne würden fortgesetzt, viele Privatanleger blieben investiert. „Wir verzeichnen weiterhin mehr Wertpapierkäufe als -verkäufe, auch wenn das Neugeschäft mit Sparplänen und das Transaktionsgeschäft zuletzt etwas zurückgegangen ist“, sagt Beck. Seinen Angaben zufolge verzeichnete die DWP Bank, die von den Sparkassen und den Volksbanken kontrolliert wird, im ersten Quartal ein um 10 Prozent höheres Geschäftsvolumen. Das habe sich seit April zwar beruhigt, aber das sei nicht außergewöhnlich. Das zweite und dritte Quartal verliefen jedes Jahr immer ruhiger, was Beck auf die vielen Feiertage und die Urlaubszeit zurückführt.

„Die Deutschen sind keine Aktienmuffel mehr“

„Gemessen an dem was passiert ist, reagieren die deutschen Anleger sehr besonnen“, bekräftigt er sein Lob. Tatsächlich ist mit der hohen Inflation, der Zinswende, dem Ukrainekrieg und den Rezessionssorgen einiges zusammengekommen, was vielen Anlegern den Appetit auf Aktien verdorben hat. Doch Beck sieht für Wertpapiersparer auch in diesem schwierigen Umfeld keine Alternative zu Aktien. Die Zinsen würden weiterhin vergleichsweise niedrig und die Inflation hoch bleiben.

„Die Deutschen sind keine Aktienmuffel mehr“, stellt Beck zufrieden fest. Das zeige die Entwicklung der vergangenen Jahre sehr deutlich. Vor allem die Jüngeren begeisterten sich zunehmend für Aktien. Dass die Privatanleger in Kurskorrekturphasen gelassen blieben, begründet er mit deren größeren Erfahrung: „Sie können den Wert stabiler Unternehmen besser einschätzen. Das war vor zwanzig Jahren zu den Neue-Markt-Zeiten noch anders.“ Auch wenn die Wirecard-Affäre einigen Anlegern beträchtliche Verluste bereitet habe, sei danach keine Abkehr vom Aktienmarkt im Allgemeinen eingetreten, fügt er hinzu.

Das Interesse an Aktien erkennt er auch an dem neuen Produkt der DWP Bank, dem Sparplan für Einzelaktien. Hier können Anleger Monat für Monat einen bestimmten Betrag sparen, der ratierlich in einen einzelnen Titel angelegt wird. „Die Resonanz auf dieses Produkt ist ermutigend. Auch unser Angebot für das Wiederanlagemanagement von Dividenden wird rege wahrgenommen“, berichtet Beck.

Die beliebtesten Aktien für den Sparplan (Stand Ende Mai) waren mit Allianz und BASF zwei dividendenstarke Werte. Überraschend folgt schon auf dem dritten Platz die Apple-Aktie. Dahinter rangieren mit der Telekom und Mercedes-Benz wiederum zwei etablierte deutsche Titel, aber schon auf dem sechsten Platz folgt mit Amazon abermals einer der großen US-Technologiewerte. Mit dem Interesse für Aktien hat auch die Bereitschaft deutscher Privatanleger zugenommen, in ausländische Titel zu investieren.