190 Prozent Zuwachs : Der Aktienmarkt in Istanbul hängt alle ab

Das Leben vieler Türken ist anstrengend. Die Inflationsrate beträgt 85 Prozent, Lebensmittelpreise haben sich laut Statistikamt binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt. Wer sich in Istanbul eine neue Wohnung kaufen will, muss nach Berechnungen der Notenbank dreimal mehr ausgeben als Ende 2021. Damit die Leute einigermaßen über die Runden kommen, schickt Präsident Recep Tayyip Erdogan Preiskontrolleure in Supermärkte und hebt zum dritten Mal seit Januar den Mindestlohn an – um mehr als 50 Prozent. Und während die Lira neue Rekordtiefs auslotet, feiert die Börse in Istanbul eine Party nach der anderen.

Nach Weihnachten kletterte der Index der 100 umsatzstärksten türkischen Aktienwerte (ISE 100) mal wieder auf einen neuen Rekordwert über 5500 Punkte. Das waren 3600 Punkte mehr als vor einem Jahr, ein Zuwachs um 190 Prozent. Selbst wenn man den Währungsverlust wegen der Lira-Abwertung einrechnet, hat sich der Markt im abgelaufenen Jahr fast verdoppelt. Besser hat in diesem von Krieg und Krisen geschüttelten Jahr weltweit keine andere Börse abgeschnitten.