Börsenwoche : Der Zauber des Zinses

Skeptischer Blick auf die Kurse: Ein Händler an der New Yorker Börse Bild: faz.net

Alles wird teurer. Es vergeht ja kein Tag, an dem nicht wieder der Preis für irgendein Produkt steigt. Die EZB wird in der übernächsten Woche sehr wahrscheinlich mit einer Zinserhöhung reagieren. Zinsen. Diese Vokabel hören Sparer gerne, wenn sie nicht mit den Worten „Niedrig“, „Null“ oder gar „Strafe“ gekoppelt wird. Guthaben-Zins allerdings, das klingt wie Musik in den Ohren, und tatsächlich bewegt sich etwas.

In der zurückliegenden Woche konnte sich so mancher Bankkunde über eine (Achtung!) Verdoppelung der Zinsen auf dem Tagesgeldkonto freuen. Wird jetzt das Tagesgeldkonto zum Geldanlagekonto? Nur begrenzt. Wir bewegen uns in den Kategorien nach dem Komma. Teilweise werden bei Banken jetzt auf Guthaben statt 0,2 satte 0,4 Prozent gewährt. Immerhin. Wie heißt es so schön bei Hermann Hesse: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.

Nur wenig Zauber wird dagegen am Aktienmarkt in dieser Woche verbreitet. Die ersten Hellseher sehen den deutschen Leitindex Dax schon bei 10 000 Punkten. Zinserhöhungen sind einfach nichts für die erfolgsverwöhnten Börsianer der vergangenen Jahre. Am Dienstag markierte der Dax seinen tiefsten Stand seit rund eineinhalb Jahren, als er bei 12 391 Punkten zum Halten kam. Kein Grund zur Panik, im Wochenverlauf beschrieb der Leitindex an der Börsentafel ein V und übersprang zum Wochenschluss sogar die Marke von 13 000 Punkten. Es bleibt aber mühsam.

Zurückhaltung bei Aktien

„Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich zuletzt unverändert schwach“, hieß es bei der Raiffeisenbank in einem Kapitalmarktkommentar. Die Sorge vor steigenden Renditen scheine zunehmend von Ängsten bezüglich einer deutlichen Gewinneintrübung abgelöst zu werden. „Wir sehen das restriktiver werdende Liquiditätsumfeld unverändert als einen der größten Belastungsfaktoren für die nächsten Monate.“ Im Gegensatz zu den Anleihemärkten sei dieses Thema auf der Aktienseite noch nicht ausreichend in den Kursen reflektiert. „Wir bleiben bei Aktien daher sehr zurückhaltend.“ Zur Zurückhaltung dürfte auch die mit Spannung erwartete Wartung der Gas-Pipeline Nord Stream 1 beitragen, die am Montag beginnen soll . Ob diese Wartung wirklich nur ein paar Tage dauern wird?

Wenn wir über steigende Zinsen sprechen, kommen einem auch gleich die Banken und ihr Geschäftsmodell in den Sinn. Was hatten die Banken gejammert, dass die Ertragsquelle des Zinsgeschäfts schon vor Jahren aufgehört hatte zu sprudeln. Inzwischen sind schon die Bauzinsen bei über 3 Prozent angekommen. Doch von Jubelstimmung keine Spur. Rezessionssorgen gehen um – vor allem wegen der Energiekrise.

Der Deutsche-Bank-Vorstandsvorsitzende Christian Sewing hatte zu Beginn der Woche erst wieder darauf hingewiesen. „Ich kann nicht verleugnen, dass ich mir Sorgen darüber mache, was uns in den nächsten 12 Monaten bevorsteht“, hatte er gesagt. Der Zusammenhang ist klar: Wo Rezession herrscht, folgen die Kreditausfälle auf dem Fuße. Die Talfahrt an der Börse vermutlich auch. Am 10. Februar hatte die Deutsche Bank ihr Jahreshoch von 14,46 Euro erreicht. Am Freitag beendete sie die zurückliegende Börsenwoche mit gut 8 Euro. Die Commerzbank hatte Mitte Februar nach Jahren der Durststrecke mal wieder die Marke von 9 Euro übersprungen. Das Papier notiert zu Wochenschluss bei 6,30 Euro. Gewinneraktien sehen anders aus.