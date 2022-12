Realzinsen abgestürzt : An der Börse führt kein Weg vorbei

Nach fast drei Jahren Dauerkrise wegen der Corona-Pandemie und dem Ukrainekrieg haben sich einige Gewissheiten für Anleger aufgelöst. An ihre Stelle sind neue Orientierungsmarken getreten oder alte Tugenden wieder aktuell geworden. Der Jahreswechsel ist ein geeigneter Zeitpunkt, um eine gedankliche Inventur zu machen: Was geht, was kommt, was bleibt?

Die lange Niedrigzinsphase im Euroraum nach der Finanzkrise von 2008 ist in diesem Jahr zu Ende gegangen. Die Europäische Zentralbank hat im Juli zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren den Leitzins erhöht, bisher drei weitere Erhöhungen folgen lassen und auch den Negativzins abgeschafft. Dies wird als historische Zinswende gefeiert. Weil Anleger nun wieder positive Zinsen auf ihre Bankguthaben bekommen, sind Aktienkurse und Immobilienpreise unter Druck geraten.

Wenn sich mit risikolosen Geldanlagen wieder Zinsen verdienen lassen, verlieren Wertpapiere, Edelmetalle oder Häuser an Attraktivität. Doch ist das aktuell wirklich der Fall? Der Druck, an der Börse oder am Immobilienmarkt anzulegen, scheint wegen der Zinswende zu sinken. Tatsächlich aber bleibt der Anlagedruck nicht nur hoch, sondern er steigt sogar. Denn nicht nur die Zinsen klettern, auch die Inflation hat gewaltig zugelegt.

Die entscheidende Messlatte für Anleger ist nicht der nominale Zins, sondern der Realzins. Letzterer berücksichtigt den Verlust an Kaufkraft durch steigende Verbraucherpreise. Er ergibt sich vereinfacht dargestellt durch Abzug der Inflationsrate von der mit der Bank vereinbarten Verzinsung auf Einlagen wie Tagesgeld oder Festgeld. Wer etwa 10.000 Euro zu einem Nominalzins von 2 Prozent anlegt, hat nach Abzug einer Inflationsrate von 2 Prozent nichts gewonnen. Im Fall geringer Zinsen und Preisänderungen lässt sich der Realzins näherungsweise als Differenz zwischen Inflation und Nominalzins bestimmen. Im Fall höherer Raten ist die Rechnung komplizierter.

Die Inflation frisst die Ersparnisse

Wer es genau wissen will, kann auf die Realzinsstatistik der Deutschen Bundesbank schauen. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass sich der Realzins auf einjährige Bankeinlagen von Privatkunden während der Niedrigzinsphase in den Jahren von 2011 bis 2021 meist deutlich unter der Nulllinie bewegte (siehe Grafik). Nur zweimal schaffte es der Realzins während der Niedrigzinsära in den positiven Bereich, also dorthin, wo Sparer ihn eigentlich haben wollen. Mit dem drastischen Anstieg der Inflation seit dem Ende der Corona-Pandemie in Europa und dem Angriff auf die Ukraine ist der Realzins plötzlich tief in den negativen Bereich abgestürzt.

Für Anleger ist es wegen des starken Anstiegs der Verbraucherpreise nun noch schwerer als zuvor geworden, ihr Finanzvermögen zu erhalten. Das war schon während der Niedrigzinsphase eine Herausforderung. Aber auch nach der Zinswende bleibt der Vermögenserhalt ein schwer zu erreichendes Ziel. Nur ist es jetzt nicht mehr der Negativzins, der die Ersparnisse frisst, sondern die Inflation. Dem Negativzins konnten die Anleger zumindest ein Stück weit ausweichen, indem sie Bargeld horteten. Doch der Inflation fällt nicht nur Bankgeld, sondern auch Bares zum Opfer. Banknoten im Tresor bieten keinen Schutz vor sinkender Kaufkraft.

Ob die Inflation auch im kommenden Jahr so schmerzhaft zubeißt, hängt stark von den Energiepreisen ab, die seit dem Ukrainekrieg nicht nur zum Tischgespräch geworden sind, sondern auch zu einem für die Börse zentralen Indikator. Hohe Preise für Energierohstoffe wie Öl oder Erdgas sind in normalen Zeiten ein Zeichen für eine sich belebende Wirtschaft. Aktuell sind sie vor allem ein Krisenindikator.

Auch beim Blick auf einzelne Aktien dürfte die politische Zeitenwende zu einem Wandel führen. Was einst als erstrebenswert galt, kann heute ein Makel in den Augen von Anlegern werden – und umgekehrt.