Kursanstieg : Bitcoin steigt erstmals über 40.000 Dollar

Der Kursanstieg des Krypto-Vermögenswerts Bitcoin geht in atemberaubenden Tempo weiter: Am Mittwochabend stieg der Kurs über 40.000 Dollar. Am Freitagmorgen lag der Preis wieder darunter mit 38.906 Dollar. Erst Mitte Dezember 2020 hatte die Kryptowährung die Marke von 20.000 und kurz darauf die Schwelle von 30.000 Dollar überwunden. Befeuert werde diese Rally von der Angst der Anleger, weitere Kursgewinne zu verpassen, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

„Mit einem gesunden Aufstieg hat die aktuell zu beobachtende Hausse aber nicht mehr viel gemeinsam.“ Andere Börsianer warnen ebenfalls vor einem Rücksetzer, weil der Markt heißgelaufen sei. Langfristig trauen Experten Bitcoin aber ein Vielfaches der aktuellen Kurse zu. Kryptowährungen etablierten sich als ernstzunehmende Anlageobjekt für Investoren, die zur Absicherung ihrer Depots gegen eine mögliche Inflation nach Alternativen suchten. Vor allem bei den Jüngeren liefen Bitcoin & Co. Klassikern wie Gold den Rang ab.

BTC/USD -- -- (--) Forex vwd 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Am Markt wurde zuletzt darauf verwiesen, dass der Vermögenswert zuletzt stärker in den Fokus großer Finanzinvestoren gerückt sei. Vor allem die Ankündigung des Bezahldienstes Paypal, seinen Kunden das Bezahlen mit Bitcoin zu ermöglichen, löste eine hohe Nachfrage aus. Fachleute warnen aber vor den extremen Kursschwankungen, die immer wieder zu beobachten sind. So war der Bitcoin-Kurs vor drei Jahren in kurzer Zeit um etwa 70 Prozent eingebrochen. Wegen der Kursschwankungen und des deshalb schwierigen Einsatzes als Tauschmittel lehnen Notenbanken die Bezeichnung Digitalwährung ab. Alternativ sprechen sie von einem Krypto-Vermögenswert.