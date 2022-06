Schwieriges Marktumfeld : „Alles ist viel schlimmer gekommen als erwartet“

Zum Selbstverständnis von Anlagestrategen großer Fondsgesellschaften gehört es, Zuversicht zu verbreiten. Schließlich sollen den Anlegern, insbesondere den institutionellen Kunden, gebührenpflichtige Produkte verkauft werden. Umso deutlicher wird das schwierige Marktumfeld, wenn ein Vertreter dieser Zunft die Dinge beim Namen nennt. Das ist bei Bernhard Langer der Fall, der in der amerikanischen Fondsgesellschaft Invesco seit Jahren als leitender Anlagestratege tätig ist. „Das Ausmaß der Korrektur an den Finanzmärkten ist größer als erwartet ausgefallen“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z.

Die Zinswende und die Inflation würden von Faktoren angetrieben, bei denen nichts auf eine Entspannung hindeute, fügt er hinzu. Die Lieferkettenprobleme hingen davon ab, welche Maßnahmen China zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ergreife. Die Energie- und Nahrungsmittelpreise würden durch den Ukrainekrieg beeinflusst. Höchstens ein Basiseffekt aus dem schon vollzogenen Preisanstieg kann nach Ansicht von Langer in einem Jahr eintreten und die Inflation etwas drücken.

„Es ist aber schon jetzt in den Lieferketten sowie bei den Energie- und Nahrungsmittelpreisen alles viel schlimmer gekommen, als erwartet worden war. Ich erwarte in der Inflation so schnell keine Entspannung“, lautet sein ernüchterndes Fazit. In den Vereinigten Staaten kommen nach seiner Beobachtung noch Rezessionssorgen hinzu. Die Erwartung eines konjunkturellen Abschwungs sei dort fast schon Konsens. Die Analysten hätten damit begonnen, ihre Gewinnschätzungen zu reduzieren. „Das bedeutet am Aktienmarkt, dass die Bewertungen gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis noch immer zu hoch sind.“ Langer befürchtet hier also noch einen weiteren Korrekturbedarf.

EZB steckt in einem Dilemma

Die große Frage an den europäischen Finanzmärkten lautet, ob die Europäische Zentralbank (EZB) eine Straffung ihrer Geldpolitik zu lange hinausgezögert hat. Sie will den Leitzins erst im Juli erhöhen, während die Notenbanken in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien schon deutlich aggressiver vorgegangen sind. Doch Langer geht nicht davon aus, dass der Preisanstieg in Europa nennenswert geringer ausgefallen wäre, hätte die EZB schon früher die Zinsen erhöht. Der Invesco-Stratege verweist darauf, dass selbst der US-Notenbank Fed vorgeworfen wird, zu spät reagiert zu haben, obwohl sie die Zinsen sehr aggressiv – wie zuletzt um 0,75 Prozentpunkte – anhebt.

Die EZB steckt nach den Worten Langers in einem Dilemma, das der Konstruktion des Euros geschuldet sei. Sie muss auf die Renditen hoch verschuldeter Länder wie Italien blicken und kann sich im Gegensatz zur früheren Bundesbank nicht allein auf die Geldwertstabilität konzentrieren. Die Analysten der DZ Bank verglichen diese geldpolitische Zwickmühle kürzlich mit der Quadratur des Kreises. Angesichts der Euro-Schwäche, insbesondere zum Dollar, geht Langer davon aus, dass der Euroraum nun auch Inflation importiert. Denn wichtige Importgüter wie zum Beispiel Erdöl werden in Dollar abgerechnet, sodass der ohnehin schon hohe Dollar-Preis wegen des schwachen Euro-Wechselkurses noch einmal zusätzlich steigt.

„An den Anleihemärkten ist meines Erachtens schon sehr viel eingepreist, sodass ich nicht mehr mit deutlich steigenden Renditen rechne“, sagt Langer mit Blick auf die Verkaufswelle an den Anleihemärkten seit Jahresanfang. Durch die hohen Kursverluste, die höchsten seit mehr als 20 Jahren, sind die Renditen deutlich nach oben geschossen. Langer schließt im weiteren Jahresverlauf nicht aus, dass sich die Zinskurve weiter abflachen oder sogar invers werden könnte, was ein klares Rezessionssignal wäre.

In einer inversen Zinskurve liegen die kurzfristigen Zinsen wie die zweijährigen Renditen über den langfristigen, in der Regel über den zehnjährigen. Die Anleihemärkte preisen dann ein schwaches Wirtschaftswachstum ein, das die Notenbank durch Zinssenkungen zu beleben versucht. Das zeigt sich an den niedrigeren Zinsen am langen Ende.

„Der Kryptomarkt ist tot“

Langer stellt in seinen Gesprächen mit Kunden auch eine veränderte Einstellung fest: „Für sie ist das Thema Risiko besonders wichtig.“ Als Angstbarometer betrachtet er die Märkte für Kryptovermögenswerte. Dort sei viel Vertrauen verspielt worden, das liege nicht nur an dem Bitcoin-Kursverfall, sondern auch an der Schließung von Handelsplattformen. „Der Kryptomarkt ist tot“, ist Langer überzeugt.

In den Portfolios hat Invesco seinen Angaben zufolge derzeit eine hohe Liquiditätsquote. Das ist auch bei anderen Vermögensverwaltern so, weil sie angesichts der unsicheren Aussichten auf Nummer sicher gehen wollen und deshalb vergleichsweise viele Barmittel vorhalten. Langer verweist zudem auf die weiterhin hohe Aktienquote und schickt hinterher: „Wir halten so gut wie keine Anleihebestände.“ Interessant sind für ihn auch die Verbriefungen von Unternehmenskrediten (senior secured loans) der Banken, die eine kurze Laufzeit und damit ein geringes Zinsänderungsrisiko aufweisen. Auch die Immobilienmärkte blieben gefragt, allerdings sei es immer schwieriger geworden, rentierliche Objekte zu finden.