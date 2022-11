In Aktien investieren : So gute Chancen gab es lange nicht mehr

Der Dax hat einen sehr munteren Oktober hinter sich. Von weniger als 12.000 Punkten ging es bis auf mehr als 13.000 Punkte hinauf. Kaum fällt der Gaspreis ein wenig und das Thermometer steigt, schon bekommen einige Anleger Frühlingsgefühle. Ein letztes Aufbäumen der Märkte vor einem fiesen Winter? Oder die Wende zur nächsten Aktien-Hausse? Jetzt noch kaufen oder lieber die zehn Prozent Kursanstieg zum Ausstieg nutzen?

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Enttäuschende Nachricht vorab: Die Glaskugel für die weitere Dax-Entwicklung wurde immer noch nicht gefunden, weder in der F.A.Z.-Redaktion noch in den Frankfurter oder New Yorker Bankentürmen.

Es hilft jedoch wie stets die Lupe. Damit lassen sich manche Dinge etwas genauer betrachten, zum Beispiel findet sich in den Zahlenkolonnen der Unternehmen der Free Cash-Flow, der freie Mittelzufluss, also das Geld, was tatsächlich in der Unternehmenskasse ankommt. Die ehrlichste Kennzahl, wie Christian Kahler findet, lange Jahre Aktienstratege und seit August Manager seines eigenen Aktienfonds Kahler&Kurz. Operative Gewinnkennziffern wie Ebit und Ebitda lassen sich je nach Bedarf etwas aufhübschen oder arm rechnen, auch die Gewinne unterm Strich sind oft starken Schwankungen unterworfen. „Die Cash-Flows sind stabiler, verlässlicher und zeigen eher die wahre Ertragsstärke eines Unternehmens“, sagt Kahler.

Wenn er auf den Markt blickt, ist der anhand dieser Kennziffer günstig bewertet. „Wir liegen derzeit etwa 20 Prozent unter dem Durchschnitt seit 1990“, sagt Kahler. Sein Fazit: „Wir sind weit weg von Schnäppchenmärkten wie 2009, die Unternehmen stehen aber auch viel besser da als in der Finanzkrise.“

Die Rangliste der Unternehmen mit den höchsten Mittelzuflüssen auf der Welt zeigen ganz oben Apple, Microsoft und Alphabet/Google, also auch die wertvollsten Unternehmen der Welt. In Europa liegt der Ölkonzern Shell vorne, vor den schweizerischen Pharmakonzernen Roche und Novartis, in Deutschland die Telekom.

Um aus den Zahlen vernünftige Schlüsse ziehen zu können, müssen sie in Relation zum Unternehmenswert gesetzt werden. Nur dann zeigt sich, was die Börse in den aktuellen Kursen schon eingepreist hat und wo vielleicht noch Luft nach oben besteht. Die Liste wird so kräftig durcheinandergewirbelt und vorne steht dann in Europa Stellantis, der französische Autokonzern unter dessen Dach sich neben Peugeot und Citroën auch Chrysler, Fiat und Opel befinden. Nur 1,6 Mal größer ist der Unternehmenswert an der Börse als die freien Mittelzuflüsse. Oder anders gesagt: Mit zwei Jahreszuflüssen kommt mehr Geld in die Kasse als das Unternehmen an der Börse wert ist.

Eine ungewöhnlich günstige Konstellation, wie sie auch bei den deutschen Autoherstellern Mercedes (2,4) und Volkswagen (3,8) zu finden ist. Es folgen Energie- und Ölkonzerne wie die italienische Eni und die französische Total, BMW, Deutsche Post und Telekom, aber auch die niederländische Supermarktkette Ahold Delhaize, der französische Infrastrukturkonzern Vinci und aus Deutschland noch FMC, Siemens und Qiagen.

Besser im Nebel investieren

Kahler sieht die Börsen zwar weiter im Bärenmarkt, der neue Tiefs im vierten Quartal mit sich bringen könnte. „Nach wie vor gilt aber: Investieren, wenn der Nebel sich noch nicht gelichtet hat. Wenn die Sonne scheint, ist es meistens schon zu spät und nicht mehr günstig“, sagt Kahler. In seinem neuen Fonds setzt er auf starke Marken und Unternehmen in guten Wettbewerbspositionen wie die Deutsche Börse, Munich Re, LVMH oder Unilever.