Lohnt der Einstieg? : Diese Aktien sind derzeit echte Schnäppchen

Was halten Sie von einem Unternehmen, das für eine Million Euro zu haben ist und schon im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn von einer Million Euro verspricht? Klingt nach einer guten Investition. Eingesetztes Kapital und zu erwartender Ertrag stehen in einem ausgesprochen guten Verhältnis. Ein solches Unternehmen hätte ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1. Der Kurs, also der an der Börse ermittelte Wert des Unternehmens, und der erwartete Gewinn fürs nächste Geschäftsjahr wären genau gleich hoch. Das KGV, so die gängige Abkürzung, wäre also 1.

So etwas gibt es nicht? Richtig. Aber von den gut 300 im streng regulierten Prime Standard der Deutschen Börse notierten Unternehmen kommt eines dem KGV von eins schon ziemlich nahe: die Salzgitter AG aus der gleichnamigen Stadt im nördlichen Harzvorland. Auf knapp 1,2 Milliarden Euro wird der Wert des Unternehmens an der Börse derzeit taxiert. Der Gewinn nach Steuern verdreifachte sich im ersten Halbjahr auf 781 Millionen Euro. Für das zweite Halbjahr rät der Konzern zwar zur Vorsicht. Doch die Jahresziele wurden schon im ersten Halbjahr quasi erreicht.