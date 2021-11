Nervosität am Aktienmarkt : Kursrutsch als Chance

Die Rekordlaune ist im Dax erst einmal vorbei. Mit 16.290 Punkten erreichte der Index vergangene Woche sein bisheriges Hoch. Doch die rasant steigende Zahl neuer Corona-Fälle und die Virusvariante aus Südafrika, die noch ansteckender sein könnte als die aktuelle Delta-Variante, haben dem deutschen Leitindex zugesetzt. Bis Freitag gingen zeitweise rund 1000 Punkte oder sechs Prozent seit dem Rekordstand verloren. Das ist noch kein Desaster, wie krisenerprobte Aktionäre wissen, aber die heile Aktienwelt der vergangenen Wochen hat einen Kratzer bekommen.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die große Frage der nächsten Wochen wird daher sein: Bleibt es beim Kratzer, oder wird die gute Laune an den Aktienmärkten nachhaltig getrübt? Andreas Strobl, Leiter deutsche Aktien und Fondsmanager der Berenberg Bank, bleibt optimistisch: „Das große Bild der weltwirtschaftlichen Erholung, insbesondere in den Vereinigten Staaten, bleibt bestehen.“ Er rechnet mit weiter steigenden Gewinnen der Unternehmen, dem wichtigsten Parameter für steigende Aktienkurse. „Aber die Risiken nehmen zu, vom Chip-Mangel über fehlende Fachkräfte bis hin zu der Gefahr, dass die Impfstoffe nicht so wirksam gegen neue Virusvarianten sind“, sagt Strobl.

Schon bisher war der Aktienmarkt in einigen Teilen angeschlagen. Die Mehrheit der Dax-Werte hat ihren Aufwärtstrend verlassen. Natürlich gibt es noch diese unbändigen Erfolgsgeschichten wie Sartorius, deren Aktienkurs auch dieses Jahr schon wieder rund 60 Prozent im Plus liegt. Mit rund 50 Prozent Plus folgen noch Daimler, Merck und Siemens Healthineers. Doch im Dax liegt auch ein Drittel der 40 Werte seit Jahresanfang im Minus.

Viel Luft nach oben

Was sagt das über den Aktienmarkt aus, wenn so viele Werte nicht mehr mitkommen und nur noch wenige Titel den Index ziehen? Joachim Schallmayer, Chefanlagestratege der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka, regt das nicht weiter auf: „Das ist nicht besorgniserregend, kein Warnsignal. Noch nie haben die deutschen Unternehmen so viel Geld verdient, aber das ist nicht bei jedem Unternehmen Jahr für Jahr so, manche pausieren auch mal eine Zeit.“ Für den Gesamtmarkt ist er sehr optimistisch: „Der deutsche Aktienmarkt hat von allen großen Industrieländermärkten dieses Jahr den niedrigsten Bewertungszuwachs erzielt, da ist noch viel Luft nach oben“, sagt Schallmayer. „Die Unternehmen schieben einen hohen Berg an Aufträgen vor sich her und verdienen extrem gute Margen.“ Es ist die Kehrseite der steigenden Preise: Unternehmen können diese bei einer hohen Gesamtnachfrage weitergeben. Gerade die Inflation könnte also helfen: „In Inflationszeiten war man mit Aktien immer sehr gut aufgestellt.“ Daran dürfte auch Corona nichts ändern: „Die Kapitalmarktrichtung wird von der Wirksamkeit von Impfstoffen und Medikamenten gegen die Virusvarianten abhängen. Ist diese gegeben, wird der Markt nach einer kurzen Schreck-Korrektur sehr schnell an seine Aufwärtsbewegung anknüpfen“, sagt Schallmayer.

Aber welche Titel werden dann gefragt sein? Die immer gleichen Gewinner der vergangenen Monate? Oder sind die längst ausgereizt und die Nachzügler attraktiver? Jürgen Hackenberg, Abteilungsleiter im Aktienfondsmanagement der Volksbanken-Fondsgesellschaft Union Investment, sieht es nüchtern: „Wir haben einen halbwegs effizienten Kapitalmarkt, da stehen die Unternehmen an der Spitze der Indexgewinner, die gut wirtschaften. Wir schauen aber sehr genau hin, wenn Titel im Aufschwung nicht mitgekommen sind“, sagt Hackenberg. „Ganz entscheidend ist für uns der Gewinntrend, der muss stimmen.“