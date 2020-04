Aktienmärkte : Öl macht Hoffnung

Nachdem der Mittwoch mit Kursverlusten um 4 Prozent eindrucksvoll klar gemacht hat, dass der aktuelle Bärenmarkt wohl doch nicht vorbei ist, ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zunächst leicht erholt gestartet..

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der den deutschen Aktienmarkt in seiner Breite abbildende F.A.Z.-Index gewann zunächst 0,4 Prozent auf 1.746 Punkte. Indes gingen die Kurse rasch zurück und notierten zuletzt im Wesentlichen unverändert.

„Die Aussicht auf eine Beruhigung am derzeit kaum kalkulierbaren Rohölmarkt und eine Beruhigung bei der Corona-Virus-Pandemie in Deutschland lässt die Marktteilnehmer etwas zuversichtlicher werden“, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect-Bank. „Es ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten.“

Derzeit die Ölpreise ziemlich stark an. Der Preis für ein Barrel Erdöl der Sorte Brent ist seit dem Mittwochabend um fast 10 Prozent oder rund 2,50 Dollar auf aktuell 27,17 Dollar gestiegen.

Vor allem die Tatsache, dass China seine Rohölreserven aufstocken will, treibt die Preise. Zudem hatte Amerikas Präsident Donald Trump Gespräche zwischen den in einen Preiskrieg verwickelten Ölfördernationen Saudi-Arabien und Russland in Aussicht gestellt. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin sieht angesichts des Ölpreisverfalls Handlungsbedarf. Indes sollte man davon nicht zu viel erwarten: Trumps diplomatische Erfolge sind überschaubar und die Interessen der Länder widerstreitend bis zur Feindseligkeit. Aber für große Hoffnungen reicht dies allemal aus.

Weniger eine Rolle spielen die bevorstehenden Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Experten rechnen wegen der Coronavirus-Pandemie für die abgelaufene Woche mit 3,5 Millionen Erstanträgen auf amerikanischen Arbeitslosenhilfe. Dies würde den Rekordwert der Vorwoche von knapp 3,3 Millionen übertreffen, der um den Faktor sechs höher war als alles, was man seit den Sechziger Jahren kannte. Indes hatten die Arbeitslosendaten in der Vorwoche – weil sehr hoch erwartet oder in ihrem Ausmaß unfassbar – an der Börse auch keine Reaktion ausgelöst.