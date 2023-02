Die Aktienkurse kennen seit mehr als vier Monaten fast nur eine Richtung: nach oben. Die Angst vor der Rezession wurde ebenso abgeschüttelt wie die Sorgen vor knappem Gas oder steigenden Leitzinsen. Europäische und insbesondere deutsche Aktien waren besonders gefragt.

Der Dax notierte diese Woche so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr. Das Rekordhoch aus dem Januar 2022 gerät in Sichtweite. Fünf Fragen und fünf Antworten zur aktuellen Marktlage:



1.) Hat der Aktienmarkt die Rezession vergessen und stürzt bald ab?

Nein, der Aktienmarkt hat die Rezession nicht vergessen. Er schätzt sie aber harmloser ein als noch im Herbst. Es wird an den Märkten nur noch mit einem Rezessiönchen gerechnet, aber nicht mit einem tiefen Einbruch der Wirtschaftsleistung wie in der Finanzkrise oder beim Corona-Ausbruch. Die Weltwirtschaft wächst ohnehin weiter, nur etwas abgeschwächt. Das Ende der strikten Corona-Politik in China nährt die Hoffnung auf eine starke Nachfrage von dort. Kommt es wie erwartet, dürfte das die Aktienmärkte nicht sonderlich schrecken.

2.) Sind die Aktienmärkte zu optimistisch?

Ja. Im Moment ist zu viel Optimismus im Markt. Aktienstratege Christian Kahler von der Kahler&Kurz Capital GmbH verweist auf den Fear&Greed-Index von CNN. Er zeigt an, in welchem Stadium die Märkte sich zwischen Angst (fear) und Gier (greed) befinden. Bis in den Oktober herrschte noch Angst vor, mittlerweile ist sie in Gier umgeschlagen. Die Steigerungsform wäre noch extreme Gier. Soweit ist es aber noch nicht. Gier ist aber immer schon ein Zeichen, um wachsam zu werden. So ist der Dax seit Ende September um mehr als 30 Prozent gestiegen. Das ist schon eine sehr schwungvolle schnelle Entwicklung, die oft nach einem Durchatmen verlangt. Am Freitag deutete sich dies mit einem Dax-Minus von 1,5 Prozent schon ein wenig an.

„Wir sehen die Märkte nach oben gedeckelt, erwarten eher einen mauen März und April und erst im zweiten Halbjahr mit Blick auf 2024 neuen Schwung für die Märkte“, sagt Kahler. Uwe Streich, Aktienstratege der Landesbank Baden-Württemberg, warnt vor Revisionen der Gewinnschätzungen für die Unternehmen in Europa. „In Amerika werden sie schon seit August zurückgenommen, deswegen haben sich die Märkte dort ausnahmsweise auch schlechter entwickelt als in Europa, das steht uns hier noch bevor“, sagt Streich.

Am Freitag gab es dazu einen Vorgeschmack mit einem Adidas-Ausblick, der so enttäuschend geriet, dass der Aktienkurs um 12 Prozent absackte. „Auch der Blick auf die Notenbanken ist derzeit viel zu optimistisch, alle negativen Faktoren werden derzeit ausgeblendet“, sagt Streich. Die LBBW rechnet erstmal mit einem Rückgang des Dax von aktuell 15.300 auf 14.500 Punkte.

3.) Soll ich meine Aktien dann lieber jetzt verkaufen?

Eher nein, aber das ist eine Frage des individuellen Anlagehorizontes. Wer langfristig für die Altersvorsorge spart und für mehr finanzielle Unabhängigkeit, der sollte seine Geldanlage in Aktien nicht von der Tagesform an den Aktienmärkten abhängig machen. So sollten Sparpläne weiterlaufen, und das Geld sollte in Aktien angelegt bleiben. Ideale Zeitpunkte zum Ausstieg und vor allem auch zum rechtzeitigen Wiedereinstieg zu finden, ist schwierig und eine ziemliche Glückssache. Wer jetzt einen sehr tiefen Rückschlag erwartet, kann seine Aktien auch verkaufen. Aber ein konkreter Anlass dafür ist nicht in Sicht und die Gefahr des verpassten Wiedereinstiegs ist hoch.