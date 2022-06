Aktienmärkte : Eine neue Ära bricht an

Gebt zu, dass die Wasser gestiegen sind. Ihr fangt besser an zu schwimmen oder ihr werdet wie ein Stein versinken. Denn die Zeiten ändern sich“, sang der spätere Nobelpreisträger Bob Dylan in einem berühmten Song “The Times They Are A-Changin“ im Jahre 1964. Dylan erwies sich damals als Prophet, ahnte er doch den Untergang der Nachkriegswelt voraus, der Jahre später erst offenkundig werden sollte – auch am Aktienmarkt, der Ende der 60er-Jahre in eine lange Schwächeperiode eintrat.

Jetzt könnte es wieder einmal so weit sein. Immer öfter wird in jüngster Zeit eine Zeitenwende an den Kapitalmärkten thematisiert. „Es findet ein gewisser Strukturbruch statt“, stellte Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege von J.P. Morgan AM, jüngst auf dem Fondskongress in Mannheim fest. Wenn sich makroökonomisch Dinge veränderten, habe dies fundamentale Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Auch Axel Cron, Anlagevorstand der HSBC AM in Deutschland, spricht von einem Strukturbruch, wie es ihn lange nicht gegeben habe. Die globalen Kapitalmärkte stünden am Beginn einer neuen Zeit. „Ein Zurück zu der Situation wie noch vor einigen Monaten wird es auf lange Sicht nicht geben. Darauf müssen sich Anleger einstellen.“