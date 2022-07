Börsen : Gefahr für die Kurse

Wer in Aktien investiert, folgt – ob bewusst oder unbewusst – einem grund­sätzlich optimistischen Weltbild. Denn im Kern steckt nichts anderes hinter der Aktienanlage als der Glaube daran, dass die Unternehmen dieser Welt auch in Zukunft wachsen und dass ihre Eigentümer, also die Aktionäre, davon profitieren werden.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Letzteres hat in den vergangenen Jahrzehnten außerordentlich gut funktioniert. Blickt man auf die Wertentwicklung wichtiger Börsenbarometer vom Jahr 1988 bis heute, so zeigt sich: Amerikas wichtigster Aktienmarkt, der S&P 500, hat sich seitdem verfünfzehnfacht. Der Dax (in der international besser vergleichbaren Variante ohne Dividenden) hat sich verfünffacht und der Weltaktienindex MSCI World versechsfacht. Wer genauer ansieht, bemerkt aber auch: Zuletzt zeigten die Indexkurven deutlich nach unten. Was immer wieder mal vorkommt, gewiss. Was aber zumindest in diesem Jahrtausend die große Ausnahme war.