Amazon, Facebook & Co : Ist der Hype um die Tech-Aktien gerechtfertigt?

Im Jahr 1971 wurde in Amerika die vollelektronische Handelsplattform Nasdaq gegründet, 14 Jahre später eine komprimiertere Form davon, der Nasdaq 100. Der Börsenplatz, an dem sich hauptsächlich Technologiewerte tummeln, war in den Neunzigern der Wilde Westen der Aktienmärkte. Während sich heute immer weniger Unternehmen an die Börse trauen, ohne ein bombenfestes Geschäftsmodell zu haben, waren die jungen Unternehmen damals mutiger – oder leichtsinniger.

Eine gute Idee reichte, um den Gang aufs Börsenparkett zu wagen. 1999 übersprang der Nasdaq 100, der die 100 wertvollsten Tech-Unternehmen nach ihrem Börsenwert bewertet, zunächst die 2000 Punkte, dann 3000. Im Jahr darauf sprang er über die 4000-Punkte-Marke, kurz bevor der tiefe Absturz in der Dotcom-Krise folgte.

Bis 2002 verlor der Index dann rund 80 Prozent seines Wertes. Seit 2003 hat er aber eine fulminante Aufholjagd hingelegt: Mehr als 900 Prozent ist er seitdem gestiegen. Heute steht er bei mehr als 10.700 Punkten.

Der Nasdaq 100 fliegt derzeit von einem Rekord zum nächsten. Für viele werden mit dem Höhenrausch aber auch ungute Erinnerungen an die Dotcom-Krise geweckt. Einige Stimmen warnen vor einer zweiten Tech-Blase. Haben sie mit ihren Befürchtungen recht?

Sechs Titel wertvoller als der Rest

Während die Wirtschaft in der Breite leidet, das amerikanische Bruttoinlandsprodukt auf das Jahr gerechnet sogar um fast ein Drittel eingebrochen ist, hat der Technologieindex Nasdaq 100 seit dem Corona-Crash von Mitte März um ganze 50 Prozent zugelegt. Die maßgeblichen Treiber des Index, aber auch des breiteren amerikanischen Aktienmarktindex S&P 500, sind dabei aus der Sicht einiger gerade einmal eine Hand voll Technologiewerte: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet – die Mutterholding von Google – und Facebook. Ihre Titel stiegen seit dem Tief von Mitte März um jeweils rund 70 Prozent (Apple), 50 Prozent (Microsoft), 80 Prozent (Amazon), 45 Prozent (Alphabet) und 60 Prozent (Facebook).

Zusammen kommen die fünf Börsenschwergewichte damit auf eine Marktkapitalisierung von schwindelerregenden 6,4 Billionen Dollar. Zum Vergleich, die Marktkapitalisierung aller 30 im deutschen Leitindex Dax gelisteten Unternehmen beträgt gerade einmal 1,28 Billionen Euro. Damit stehen die fünf Tech-Konzerne, gemessen an ihrem Börsenwert, für rund ein Fünftel der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500.

Im Technologieindex Nasdaq 100 ist ihr Gewicht sogar noch größer. Nimmt man den Elektroautohersteller Tesla noch in die Riege der Tech-Konzerne hinzu, sind die sechs Werte zusammengenommen so wertvoll wie die restlichen 94 Unternehmen im Nasdaq 100.

Die Lage der Tech-Unternehmen heute sei nicht mit der der Unternehmen von 1999 vergleichbar, sagt Jonathan Curtis im Gespräch mit der F.A.Z. Er ist Fondsmanager des Franklin Technology Funds mit einem Fondsvolumen von 5,5 Milliarden Dollar bei dem amerikanischen Vermögensverwalter Franklin Templeton. Damals habe es keine Einnahmen gegeben, nur schwache Bilanzen. Heute sei das Bild ein anderes, sagt er.

Im Jahr 2000 haben die fünf größten Unternehmen General Electric, Intel, Cisco, Exxon Mobil und Microsoft gerade einmal 2 Prozent des gesamten Cash-Flows des S&P 500 ausgemacht, sagt der Kapitalmarktstratege Thomas Lehr vom Research-Institut Flossbach von Storch. Die Unternehmen hätten damals aber einen Anteil von rund 14 Prozent an der gesamten Bewertung des Index gehabt. Zwar sei das relative Gewicht der fünf größten Unternehmen heute am wichtigen Index S&P 500 nochmal gestiegen, doch haben sie nun auch die fundamentale Berechtigung dafür, so Lehr – mehr noch als vor 20 Jahren. Zwar stehen die fünf Tech-Riesen heute für knapp ein Fünftel des gesamten Index, dafür erwirtschaften sie aber auch 21 Prozent aller Cash-Flows im Index, betont Lehr.