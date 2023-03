Die Fehler der Vergangenheit lasten immer noch auf der Deutschen Bank. Um die Finanzmärkte zu überzeugen, muss die Bank in einem schwierigen Umfeld nachhaltig erfolgreich wirtschaften.

Die Türme der Deutschen Bank in Frankfurt Bild: Martin Albermann

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, besagt ein altes Sprichwort. Ebenso wenig sollte man den Tag vor dem Abend verfluchen. Als am vergangenen Freitag ohne Vorwarnung und auch ohne einen erkennbaren dramatischen Anlass der Aktienkurs der Deutschen Bank um bis zu 15 Prozent einbrach, waren vor allem in Deutschland warnende Stimmen vor schlimmem Ungemach zu hören, während Fachleute in der englischsprachigen Welt den Kurssturz für völlig übertrieben hielten.

Im Verlauf des Abends erholte sich der Aktienkurs ein Stück weit: An der Wall Street schloss er mit einem Tagesverlust von nur noch rund 3 Prozent. Das war dann schon nicht mehr ganz so dramatisch. Wie es in den kommenden Tagen weitergeht, muss sich zeigen – zum Wochenauftakt starteten die Anteile der Deutschen Bank mit leichten Wertzuwächsen.