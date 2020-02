Überschätzer Aktienindex : Wie gut ist der Dax wirklich?

Aktualisiert am

Deutschlands bekanntester Aktienindex hat am Montag schon wieder einen neuen Höchststand erreicht. Doch die Rekordjagd täuscht über viele Mängel des Börsenbarometers hinweg.

Die Kurstafel der Deutschen Börse in Frankfurt Bild: EPA

Fällt ein Rekord, geht das normalerweise mit Begeisterung einher. Es bricht Jubel aus, manchmal regnet es Konfetti. Vergleichbares wurde in den vergangenen Wochen vom Parkett der Deutschen Börse in Frankfurt nicht berichtet. Dabei hätte es dort eigentlich Anlass zur Freude gegeben.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Der Dax ist am Montag auf 13.795,24 Punkten gestiegen und verzeichnet damit nun schon das vierte Rekordhoch in fünf Tagen. Anschub gaben die Konjunkturhilfen der chinesischen Notenbank, die den Zins für einjährige Kredite an Geschäftsbanken senkte, um sich gegen den den vom Ausbruch des Coronavirus verursachten Wirtschaftsabschwung zu stemmen.