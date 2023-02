Aktienhoch : Börsenträume sind zu schön, um wahr zu werden

Die Kapitalmärkte haben sich in einem Wohlfühlszenario eingerichtet. Lange bleibt so eine Komfortzone aber nur selten erhalten. Was das für einzelne Anlageklassen bedeutet.

Die Schrecken des Kriegs in der Ukraine dauern an. Seinen Schrecken für die Kapitalmärkte hat er aber verloren. Die Risiken gelten als beherrschbar. Bester Indikator für die Verfassung der Märkte ist der V-Dax New, ein Barometer, das die Kursausschläge von Aktien misst und damit die Nervosität der Marktteilnehmer. Aktueller Befund: Gelassenheit. Noch.

Wer das Barometer kennt, weiß, wie schnell es in Angst oder gar Panik umschlagen kann. Am Freitag stieg der Index um 8 Prozent, auf 19 Prozentpunkte. Alles unter 20 gilt noch als Gelassenheit. Diese Werte werden seit Januar wieder erreicht, seit an den Märkten die Auffassung „Peak Inflation & Soft Landing“ vorherrscht, also das Gefühl, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat und auf wenig aufwühlende Weise wieder verschwindet – jedenfalls ohne eine tiefe Rezession auszulösen.