Technische Aktienanalyse : Wachstum aus „Good old Europe“

Die amerikanische Notenbank bereitet den Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik vor. Am Aktienmarkt ist das der Startschuss für einen Favoritenwechsel zu Titeln wie Nestlé und Deutsche Telekom.

Die amerikanische Notenbank Fed und ihr Chef haben mit ihrer Rhetorik darauf hingewiesen, dass es in den kommenden beiden Jahren zu einer veränderten Strategie der Fed kommt und angesichts der einsetzenden Konjunkturerholung und der anziehenden Inflationsraten der Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik ansteht. Da die internationalen Finanzmärkte das Vorhalten der amerikanischen Notenbank zunächst wie ein „Stabilitätssignal“ gewertet haben, sind die (US-)Inflationserwartungen und auch die (US-)Anleiherenditen etwas gesunken. Für die weltweiten Aktienmärkte einschließlich der Wall Street handelt es sich dabei um den technischen Startschuss für veränderte Favoriten.

Nachdem im Jahr 2020 zunächst parallel zum Pandemie-Start die „sicheren Häfen“ gefragt waren, setzte danach eine ausgeprägte Hausse in den Pandemie-Gewinnern – darunter viele Tech-Giganten – und im Anschluss in den „Re-Opening-Gewinnern“ ein. Jetzt darf es vor dem Hintergrund der neuen Fed-Strategie nicht überraschen, wenn wieder (defensives) Wachstum im Fokus steht. Dies werden einerseits ausgewählte Technologie-Aktien sein, wie die neuen Allzeithochs im Nasdaq Composite Index bereits zeigen. Andererseits sollten ausgewählte Titel aus „Good old Europe“ gesucht sein. Hier sind bei den Standardwerten die französische Air Liquide (technischer Kauf mit Kursziel 160 Euro), aus der Schweiz Nestlé und Roche Holding (technischer Kauf mit Kursziel 360 Schweizer Franken), aus Großbritannien Diageo (technischer Kauf mit dem angehobenen Kursziel auf 3630 britischen Pence) und die Deutsche Telekom zu nennen.

Nestlé: der Klassiker unter den defensiven Wachstumsaktien

Bei den jetzt einsetzenden Umschichtungen (Gewinnmitnahmen bei ausgewählten Pandemie- und Hausse-Gewinnern; Neuinvestments in defensive technische Wachstumsaktien) innerhalb der europäischen Standardwerte sollten die Schweizer Schwergewichte zu den technischen Gewinnern gehören. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist die größte europäische Aktie nach Marktkapitalisierung im Streubesitz im Stoxx 50 (Index-Position 1; Indexgewicht zurzeit bei 7,05 Prozent) und der „Klassiker“ unter den defensiven Wachstumsaktien.

Auch Nestlé ist in die Diskussion geraten, dass Teile ihres Produktsortiments nicht als leuchtendes Vorbild für „gesunde Nahrungsmittel“ angesehen werden. Hier sollte es nicht überraschen, wenn dies auch Auswirkungen auf den sowieso kontinuierlich betriebenen Umbau des „Produktportfolios“ haben wird. Demgegenüber betreibt Nestlé aber auch ein erfolgreiches Beteiligungsmanagement und -portfolio. So ist zum Beispiel der Börsenwert des 23,2-Prozent-Anteils am französischen Euro-Stoxx-50-Titel L’Oréal aufgrund der guten Kursentwicklung dieses Kosmetikkonzerns im Jahr 2021 jetzt auf fast 50 Milliarden Euro angewachsen. Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich Nestlé seit 2013 in einem intakten, idealtypischen Hausse-Trend (Trendlinie bei 86,50 Schweizer Franken).