Der Kursaufschwung an der Börse geht auf sieben amerikanische Techaktien zurück. Wie gesund ist es, wenn die Aktienmärkte so sehr von wenigen Werten abhängen?

Börsenprofis waren schon immer gut darin, möglichst einprägsame Namen zu erfinden. So gab es in den 1960er-Jahren die „Nifty Fifty“ (die schicken fünfzig), das waren 50 Unternehmen wie Coca-Cola oder Polaroid, denen Anleger aufgrund ihrer soliden Geschäftsmodelle eine gute Kursentwicklung zutrauten. Jahrzehnte später, zum Ende der Zehnerjahre, begeisterten sich die Anleger für die „FAANG“-Aktien – dazu zählen gemäß ihren Anfangsbuchstaben die Techunternehmen Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google. Und jetzt sind es seit Neuestem die glorreichen sieben.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Name ist natürlich geborgt von einem der erfolgreichsten Westernfilme aller Zeiten, der unter diesem Titel 1960 in die Kinos kam und älteren Deutschen besonders durch den Auftritt von Horst Buchholz in der Rolle des Chico in Erinnerung geblieben ist. In der Börsenwelt zählen zu den glorreichen sieben jedoch sieben Technologiewerte, die sich zu Teilen mit den „FAANG“-Aktien überschneiden. Apple und Amazon sind wieder dabei, auch Facebook und Google unter ihren neuen Namen Meta und Alphabet. Hinzu gekommen sind jedoch der Softwarehersteller Microsoft, außerdem der Elektroautobauer Tesla sowie der Chipproduzent Nvidia. Aber was macht diese Mischung nun in den Augen der Anleger glorreich?

Die Aktien der sieben Firmen dominieren nicht nur den amerikanischen S&P 500, das wichtigste Börsenbarometer der Welt, mit einem Anteil von mehr als einem Viertel (siehe Grafik) und damit in einem Maße wie noch nie. Sondern sie haben die amerikanische Börse in diesem Jahr fast allein nach oben getrieben. Das ist außergewöhnlich: Zwischen 35 Prozent (Alphabet) und rund 200 Prozent (Nvidia) haben die glorreichen sieben seit Jahresanfang zugelegt. Nimmt man dagegen alle 493 übrigen Unternehmen des S&P 500 zusammen, kommen diese im Aggregat auf einen Wertzuwachs von sage und schreibe null Prozent. Nur die Übermacht der sieben hat dem Index so am Ende ein Plus von rund 17 Prozent seit Jahresanfang gesichert.

Die sieben Aktien dominieren allerdings nicht nur den S&P 500. Im Nasdaq 100, einem wichtigen Index für Technologieaktien, kommen sie auf einen Anteil von derzeit 60 Prozent. Und auch den bei deutschen Sparern beliebten Weltaktienindex MSCI World beherrschen sie: Wie selbstverständlich nehmen die sieben Unternehmen auch hier die ersten sieben Positionen im Index ein und kommen gemeinsam auf einen Anteil von rund 18 Prozent.

Diese Übermacht verunsichert mittlerweile selbst den einflussreichen Börsenbetreiber Nasdaq. Deswegen hat er angekündigt, das hohe Gewicht der größten Nasdaq-100-Firmen Ende Juli zu begrenzen, allerdings wohl nur ein wenig. Weshalb die bange Frage vieler Profianleger bleibt: Wie gesund ist es für die Aktienmärkte, wenn sie so sehr von wenigen Werten abhängen?

Zwei Lager stehen sich gegenüber

Zwei Lager stehen sich gegenüber: Auf der einen Seite die Vertreter der sogenannten „Catch-up“-Hypothese, die davon ausgehen, dass die übrigen Aktien nun bald aufholen werden. Und auf der anderen Seite die Anhänger des „Nifty Fifty“-Arguments, die damit rechnen, dass sich die Ereignisse der 60er/70er- Jahre demnächst wiederholen werden. Die Kurse der 50 Unternehmen waren damals jahrelang gestiegen, Mitte der 70er-Jahre allerdings platzte die ­Blase. Das waren damals zwar 50 Werte und nicht nur sieben, aber es war eben auch nur eine ganz bestimmte Gruppe von Aktien.

Wer recht hat, lässt sich wie stets an der Börse nicht mit völliger Sicherheit sagen, aber beunruhigen sollte die Anleger vor allem eines: dass die Vertreter beider Lager die derzeitige Situation für nicht ungefährlich halten.