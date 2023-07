Aktualisiert am

Deutschland fehlt es an Arbeitskräften. Das ist nicht nur ein Problem für die betroffenen Unternehmen – auch die Aktionäre leiden darunter.

Das Wort „Personalmangel“ hat eine seltsame Erfolgsgeschichte hinter sich. Als Deutschland in den Nullerjahren mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte, war der Begriff verständlicherweise nur selten zu hören, das änderte sich auch anfangs der Zehnerjahre kaum. Irgendwann kamen dann die Pandemie, die Lockdowns sowie die Wiederöffnungen – und plötzlich war das Wort überall: Jeder, der vergangenes Jahr mit dem Flugzeug in den Sommerurlaub fliegen wollte und in überfüllten Abflughallen stand, konnte nun aus nächster Nähe vom Personalmangel berichten.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nur von Geldanlageprofis war vergleichsweise wenig zum Thema zu hören, vielleicht auch deswegen, weil es an den Börsen trotz aller Krisen im Prinzip doch meistens ganz gut lief. Doch wer sich bei Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern erkundigt, bemerkt in diesen Tagen, dass sich etwas geändert hat.

Der Tenor: Auch Aktionäre können vor dem Fachkräftemangel nicht länger die Augen verschließen. Tun sie es doch, bringt dies das eigene Portfolio in Gefahr. Marcus Hüttinger, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Gané, bringt es so auf den Punkt: „Besteht bei einem Unternehmen ein dauerhafter Mangel an Fachpersonal, sollte das für Aktionäre ein Warnsignal sein.“

Ein Warnsignal für Anleger

Das mag zunächst einmal verwundern. Denn zum einen sind viele Unternehmen, von denen in der Debatte um fehlendes Personal immer wieder die Rede ist, eben nicht börsennotiert, beispielsweise Restaurants, Handwerksbetriebe und mittelständische Firmen. Und zum anderen leuchten vielen Menschen die Folgen der Arbeitslosigkeit für den eigenen Wohlstand und auch für die Gesamtwirtschaft viel eher ein als die Probleme, die mit Personalmangel einhergehen. Dass hierzulande rund 35 Millionen Menschen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen (ein Plus von sage und schreibe 8,5 Millionen seit 2006) ist schließlich eine gute Nachricht.

Kein Börsenprofi würde das bestreiten. Allerdings gibt es dann doch nicht wenige börsennotierte Unternehmen, die der Arbeitskräftemangel vor ernste Probleme stellt – mit spürbaren Folgen auch für die Anleger.

„Grundsätzlich ist Fachkräftemangel für uns ein Gegenargument in der Anlageentscheidung, wenn bei einem einzelnen Unternehmen der Effekt überwiegt, dass Aufträge nicht angenommen werden können und damit potentielles Umsatzvolumen entgeht“, sagt Frank Engels, Vorstand und Chefanleger der Fondsgesellschaft Union Investment. Fondsmanager sprechen in diesem Fall von einem „Cap“, einer Begrenzung. Denn wenn ein Unternehmen aufgrund von Personalmangel sein volles Potential nicht ausspielen kann, begrenzt dies logischerweise seine künftigen Gewinne. Und die wiederum sind nun einmal die wesentliche Schätzgröße, anhand derer viele Anleger entscheiden, ob sie eine Aktie kaufen wollen oder nicht.