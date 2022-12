Steuern sparen : Den Kindern Aktien schenken und trotzdem auf Weltreise gehen

Oma Petra versteht eine ganze Menge von der Börse. Sie hat Schein auf Schein gelegt und oft im richtigen Moment – idealerweise im Crash – Aktien zugekauft. Dafür braucht es Geduld und Gespür. So hat es Petra zu einem Vermögen ge­bracht. Ihre Tochter Chiara, die eines Tages den Großteil ihres Depots erben soll, interessiert sich dagegen nicht besonders für Geldanlage. Oma Petra hält deshalb an ihrem Wertpapiervermögen fest, obwohl sie sehr wahrscheinlich die Wertpapiere nie zum Lebensunterhalt wird brauchen müssen. Daher gäbe es für Petra eine wenig bekannte Lösung, um durch Schenkung an die Tochter das Depot steuerfrei vorzeitig an die nächste Generation zu übertragen und trotzdem weiter die Anlagestrategie zu bestimmen: Nießbrauch.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Vielen kennen Nießbrauch bei Immobilien: Die ältere Generation verschenkt eine (vermietete) Wohnung, erhält aber weiter die Mieterträge. Ein solches Nutzungsrecht können sich Nießbraucher auch für andere verschenkte Vermögen wie Autos, Anteile an Unternehmen oder eben Wertpapiere lebenslang sichern. Nießbrauch mit Wertpapieren funktioniert dann so: In unserem Fall schenkt Petra ihrer Tochter Chiara das Depot, die Tochter wird also Eigentümerin der Wertpapiere, die hoffentlich wie in der Vergangenheit über die Jahre im Durchschnitt im Kurs steigen und vielleicht auch ab und zu durch eine Unternehmensabspaltung zusätzliche Aktien abwerfen. Oma Petra als Nießbraucherin erhält aber weiterhin die Erträge, also Zinsen, Dividenden und eventuell doch Veräußerungsgewinne, die mit den Wertpapieren jährlich erzielt werden. Damit lässt sich die eine oder andere Kreuzfahrt finanzieren.