Aktien und Fonds : Wertpapier-Sparpläne zahlen sich oft aus

Statt hektisch zu kaufen und zu verkaufen können Anleger mit Mini-Beträgen regelmäßig und Monat für Monat investieren. Welche Dax-Aktie brachte in einem zehnjährigen Sparplan am meisten?

Die Aktie des Softwareunternehmens SAP hat am Montag aus dem Stand rund 20 Prozent an Wert verloren. War das die perfekte Gelegenheit, billig einzusteigen? Diese nur auf den ersten Blick simple Frage stellen Privatanleger sich immer wieder, wenn sie markante Kursbewegungen beobachten, sei es bei einer einzelnen Aktie wie SAP, einem durch den neuen Lockdown angeschlagenen Börsenindex wie dem Dax oder auch im Fall einer wichtigen Rohstoffnotierung wie dem Ölpreis.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die populäre Frage nach dem richtigen Zeitpunkt kann ein passender Anlass für Anleger sein, über ihr Verhalten an der Börse nachzudenken. Nicht nur das Beispiel von SAP zeigt, dass an der Altersvorsorge interessierte Normalanleger sich weniger an aktuellen Kursentwicklungen orientieren sollten als vielmehr an ihrer grundsätzlichen Einschätzung eines Unternehmens oder einer Branche sowie – besonders wichtig – ihrer persönlichen Situation.