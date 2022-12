Aktien und Anleihen : Portfolio unter Wasser

Dieses Jahr war kein gutes Börsenjahr. Nachdem Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hatte, sind die Kurse erst tief gefallen und haben sich auch nach einem Aufschwung im Herbst noch nicht ganz davon erholt – neun Prozent Minus stehen zu Buche, wenn es um die Aktien der größten europäischen Unternehmen geht. Im Dax sind es rund elf Prozent.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Da hoffen viele Anleger auf das alte Prinzip, das Fachleute seit Jahren predigen: Verteil dein Geld auf unterschiedliche Anlagen. Nimm nicht nur Aktien in dein Depot, die Anteile an Unternehmen darstellen und deren Kurs mit dem Schicksal der Unternehmen schwankt. Nimm auch Anleihen mit rein, heißt es oft: Solche Wertpapiere stellen einen Kredit an Unternehmen oder sogar an Staaten dar. Jedes Jahr gibt es Zinsen und am Ende der Laufzeit eine klar definierte Rückzahlungssumme.