Anlagestrategie : Was Starinvestoren in der Krise tun

Warren Buffet: Ölaktien kaufen

Zu viel Bargeld und Krieg passen laut dem amerikanischen Starinvestor Warren Buffett nicht zusammen. Zumindest sagte er das im Jahr 2014, als Russland die Krim annektierte. Zu groß sei die Gefahr, dass eine Währung massiv abwerte.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nun musste sich Berkshire Hathaway, Buffetts Holding, selbst mit einer hohen Summe an Cash und Cash-Ähnlichem, etwa amerikanischen Staatsanleihen, herumschlagen. In seinem kürzlich veröffentlichten Brief an die Investoren erklärt Buffett, er und seine rechte Hand Charlie Munger hätten im vergangenen Jahr wenig gefunden, das sie als Aktieninvestment begeistere.