Aktien New York : US-Softwarehersteller Salesforce mit Kursfeuerwerk

Salesforce-Vorsitzender Marc Benioff 2019 in Indianapolis Bild: AP

Der US-Leitindex Dow Jones bewegte sich am Donnerstag durchgehend im Plus und stieg auf 32.949,56 Punkte. Das lag auch am SAP-Konkurrenten Salesforce, dessen Papiere auf das höchste Niveau seit August 2022 sprangen.