So steht es um die Märkte : „Das Risiko einer Rezession wächst“

Frau Laud, die Aktienkurse schwanken zurzeit enorm. Wie viele Anrufe von besorgten Anleger haben Sie in den letzten Tagen bekommen?

Es geht eigentlich. Unsere Investoren wissen, warum die Kurse schwanken, da ist nicht viel Panik zu sehen.

Und Sie selbst – Sie verwalten ein ­Vermögen von 1,69 Billionen Euro. Wie bleiben Sie da ruhig, wenn Sie auf die aktuellen Kurse blicken?

Na ja, es ist nicht die erste Krise, die wir an den globalen Märkten haben. Der Krieg in der Ukraine ist natürlich etwas Neues. Aber auch in der Finanzkrise ­haben wir eine ähnliche Anpassung gesehen. Was mich aktuell mehr beschäftigt, ist die Inflation. Seit den 1970er-Jahren ist Inflation in den entwickelten Ländern kein Problem mehr gewesen. Das ändert sich nun.