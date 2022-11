Aktualisiert am

In Aktien investieren : So gute Chancen gab es lange nicht mehr

Viele Unternehmen verdienen prächtig, aber ihre Aktienkurse sind niedrig. Ein tieferer Blick in die Geschäftszahlen hilft zu erkennen, wo sich jetzt ein Einstieg auszahlen könnte.

Der Dax hat einen sehr munteren Oktober hinter sich. Von weniger als 12.000 Punkten ging es bis auf mehr als 13.000 Punkte hinauf. Kaum fällt der Gaspreis ein wenig und das Thermometer steigt, schon bekommen einige Anleger Frühlingsgefühle. Ein letztes Aufbäumen der Märkte vor einem fiesen Winter? Oder die Wende zur nächsten Aktien-Hausse? Jetzt noch kaufen oder lieber die zehn Prozent Kursanstieg zum Ausstieg nutzen?

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Enttäuschende Nachricht vorab: Die Glaskugel für die weitere Dax-Entwicklung wurde immer noch nicht gefunden, weder in der F.A.Z.-Redaktion noch in den Frankfurter oder New Yorker Bankentürmen.