Leerverkäufer : Aggressiver Hedgefonds attackiert Wirecard

Aktualisiert am

Für den britischen Finanzjongleur Chris Hohn kommen die schlechten Nachrichten wie gerufen, denn er profitiert von fallenden Wirecard-Kursen. Vorstandschef Braun wäre nicht sein erstes prominentes Opfer in Deutschland.

Der Zahlungsabwickler Wirecard kommt nicht zur Ruhe. Nachdem am Dienstag die Veröffentlichung der Sonderuntersuchung der KPMG-Wirtschaftsprüfer mit einem gewaltigen Kursrutsch der Aktie einherging, setzten sich die Verluste am Mittwoch gleich zu Handelsbeginn fort. Daran beteiligt waren Spekulanten, die selbst nach dem Dax-Aufstieg des Münchner Finanzdienstleisters vor eineinhalb Jahren immer wieder auf fallende Kurse der Wirecard-Aktie wetten.

Einer von ihnen ist der prominente Manager Chris Hohn mit seinem Hedgefonds TCI. Der streitfreudige Brite hat einen Brief an Wirecard-Chefaufseher Thomas Eichelmann geschrieben, in dem er die Absetzung von Vorstandschef Markus Braun fordert: „Wir sind der Ansicht, dass der Aufsichtsrat rechtlich verpflichtet ist einzugreifen. Unserer Meinung nach besteht der notwendige Eingriff nun darin, den CEO von allen Führungsaufgaben zu entbinden.“