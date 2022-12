Dax-Änderungen : Porsche kommt, das Schwergewicht geht

Die Porsche AG kommt in den Dax. Vom 19. Dezember an wird der Stuttgarter Sportwagenhersteller dort notiert sein. Das teilte die Deutsche Börse am Montagabend mit. Es ist ein schneller Aufstieg. Erst Ende September war Porsche an die Frankfurter Börse gegangen. Und es ist der Aufstieg eines Börsenschwergewichts. Stamm- und Vorzugsaktien kommen zusammen auf 97 Milliarden Euro Börsenwert. In Deutschland reicht das zu Platz vier hinter Linde , SAP und Siemens.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft.

Das Regelwerk der Börse will es aber, dass Unternehmen nicht mit ihrem Börsenwert in den Dax eingehen, sondern nur mit dem Wert der frei handelbaren Aktien. Das sind bei Porsche ein Viertel der Vorzugsaktien, der Rest liegt bei Volkswagen. Die Stammaktien sind gar nicht börsennotiert. Es gehen also nur rund 12 Milliarden Euro in die Dax-Gewichtung ein. Das reicht für Platz 25 in Deutschland und etwa 1 Prozent Gewicht im Dax.