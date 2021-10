Adler Group unter Druck : Viel Stress um eine Immobilienaktie

Wieder einmal ist der Leerverkäufer Viceroy am Werk. Das Unternehmen, hinter dem der ehemalige Sozialarbeiter Fraser Perring steckt und das für Furore in den Fällen Wirecard, Steinhoff und Grenke sorgte, hat sich diesmal das Immobilienunternehmen Adler Group als Ziel erkoren. Nach bewährtem Muster lautet der Vorwurf auch diesmal, die Bilanz sei künstlich aufgeblasen. Außerdem ziehe das Management Geld aus übernommenen Firmen ab. In einer ersten Stellungnahme wies Adler die Vorwürfe zurück. Die angesetzten Immobilienwerte seien von unabhängigen, marktführenden Immobilienbewertern ermittelt und von finanzierenden Banken selbständig überprüft worden. Anders als dargestellt, habe Adler allein in den vergangenen zwölf Monaten mehrere Portfolios an institutionelle Investoren zu einem Preis verkauft, der über dem ausgewiesenen Bilanzwert gelegen habe.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Darüber hinaus sei man auch in den vergangenen Tagen und Wochen von mehreren institutionellen Interessenten angesprochen worden, die große Teile des Portfolios erwerben wollten. Diese Anfragen würden derzeit geprüft. Es liege, anders als von Viceroy behauptet, kein Kündigungsgrund für die begebenen Anleihen vor. Die Adler Group hat laut Halbjahresbericht Anleiheschulden im Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro bei einem Immobilienportfolio, dessen Wert Adler auf 12,6 Milliarden Euro beziffert.