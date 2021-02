Preis-Rally : Benzin ist jetzt wieder so teuer wie vor der Corona-Krise

Der Preisanstieg an Deutschlands Tankstellen scheint kein Ende zu finden. Zuletzt war Kraftstoff im Januar vergangenen Jahres so teuer wie derzeit. Was steckt dahinter?

Die Preise für Benzin und Diesel sind so hoch wie seit rund einem Jahr nicht mehr. Treiber ist vor allem der Rohölpreis, wie der Autoclub ADAC am Freitag mitteilte. Diesel kostete demnach im Durchschnitt in Deutschland 1,283 Euro je Liter, mit starken Schwankungen im Tagesablauf und je nach Tankstelle. Zuletzt war der Kraftstoff am 22. Januar vergangenen Jahres teurer. Bei Super E10 ist es knapp ein Jahr her: Die 1,395 Euro vom Donnerstag wurden zuletzt am 25. Februar 2020 übertroffen. Laut ADAC ist es die zehnte Woche in Folge, in der sich Kraftstoff in Deutschland verteuerte.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Zum Jahreswechsel hatten die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer und die Einführung eines CO2-Preises die Preise für Kraftstoffe in Deutschland steigen lassen. Seither aber ist es vor allem die Ölpreis-Rally auf den Weltmärkten, die auch an Deutschlands Tankstellen Auswirkungen zeigt. Am Donnerstag überschritt der Preis der Nordsee-Ölsorte Brent sogar kurzzeitig die 65 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter), nachdem er auf dem Höhepunkt des Lockdown im vorigen März unter 20 Dollar gelegen hatte.

Am Freitag gab er etwas nach. Zu den Gründen für den Ölpreis-Anstieg gehört vor allem die Erwartung eines Aufschwungs der Weltwirtschaft mit höherem Ölverbrauch nach der Corona-Krise. Zuletzt aber hatte auch der starke Frost in den Vereinigten Staaten die Ölproduktion beeinträchtigt und die Sorge vor Lieferengpässen geschürt.

„Einige Schätzungen gehen davon aus, dass 40 Prozent der amerikanischen Ölproduktion infolge der extremen Witterung ausgefallen sind“, schreibt Carsten Fritsch, Ölanalyst der Commerzbank. Während diese recht schnell wieder hochgefahren werden dürfte, scheine sich der Blick nun stärker auf die Raffinerien zu richten, die möglicherweise länger brauchen könnten, um ihre Produktion wieder aufzunehmen.