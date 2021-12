Spritpreise : Lohnt es sich, vor Silvester noch schnell zu tanken?

Zum Jahreswechsel steigt der CO2-Preis auf Benzin. Wie vor einem Jahr dürfte das den Kraftstoff an der Tankstelle verteuern. Laut ADAC werden die Auswirkungen aber längst nicht so gravierend sein.

Mit dem neuen Jahr steigt der CO2-Preis für Benzin und Diesel. Das wird voraussichtlich dazu führen, dass beide Kraftstoffsorten sich zu Neujahr tendenziell etwas verteuern werden. Der Effekt dürfte aber bei Weitem nicht so stark ausfallen wie vor einem Jahr, als zum 1. Januar 2020 ein neuer CO2-Preis auch für den Verkehr eingeführt wurde und zugleich die Mehrwertsteuer in Deutschland wieder angehoben wurde. „So stark werden Autofahrer das diesmal nicht spüren“, sagte ein Sprecher des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) der F.A.Z. Es sei deshalb zumindest unklar, ob es sich lohne, dafür jetzt extra noch vor dem Jahreswechsel zu tanken.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch die Inflation wird das diesmal nicht so hochtreiben. Die Bundesbank rechnet vielmehr damit, dass die Inflationsrate im Januar sogar niedriger ausfällt als im Dezember. Der Hauptgrund: Für die Messung der Inflation werden dann nicht länger Preise mit der höheren Mehrwertsteuer aus diesem Jahr mit solchen mit der vorübergehend abgesenkten Mehrwertsteuer aus dem vorigen Jahr verglichen. Dieser Sondereffekt hat in den Monaten Juli bis Dezember 2021 die Inflationsrate künstlich hochgetrieben. Er fällt mit dem Jahreswechsel heraus. Gleichwohl dürfte die Inflation auch im neuen Jahr nicht ganz niedrig ausfallen.

30 statt 25 Euro je Tonne Kohlendioxid

Konkret steigt aus Klimaschutzgründen der CO2-Preis auf Kraftstoffe zum 1. Januar 2022 von 25 auf 30 Euro je Tonne Kohlendioxid. Das bedeutet laut ADAC eine Verteuerung von Benzin um etwa 1,4 Cent je Liter und von Diesel um etwa 1,5 Cent je Liter. Der Preis für Heizöl soll durch die CO2-Preisanhebung um etwa 1,6 Cent je Liter steigen, der für Erdgas um 0,1 Cent je Kilowattstunde.

Zum Vergleich: Beim Jahreswechsel 2020/21 hatte sich Benzin allein durch den CO2-Preis um 7 Cent je Liter, Diesel um 8 Cent je Liter verteuert. Hinzu kam die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer, die in Deutschland von Juli bis Dezember 2020 wegen der Corona-Pandemie herabgesetzt war. Der höhere Steuersatz machte rechnerisch für beide Kraftstoffsorten noch einmal etwa 3 Cent je Liter aus, sodass allein durch diese administrativen Kosten ein Preisanstieg um 10 Cent für Benzin und 11 Cent für Diesel bewirkt wurde. Ökonomen haben sich in mehreren Studien damit befasst, wie stark vor allem die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer an die Kunden weitergegeben wurde. Das passierte jedenfalls nicht vollständig in der Silvesternacht oder unmittelbar danach, auch wenn ein deutlicher Preissprung zu beobachten war. Zum Teil wurden die Preise auch schon vorher angehoben, noch stärker stiegen sie später im Jahr.

Benzin kostet dann 1,4 Cent je Liter mehr

Zu einem großen Schock an der Tankstelle werde es diesmal wohl nicht kommen, meint der ADAC. Der Preisanstieg um rund anderthalb Cent je Liter liege im Rahmen dessen, was auch sonst an Preisschwankungen üblich sei. So sei allein im Verlauf der zurückliegenden sieben Tage der Preis für Super E10 im Durchschnitt von 1,59 Euro auf 1,608 Euro je Liter gestiegen, also um rund 1,8 Cent. Diesel habe sich um 1,6 Cent verteuert, von 1,506 auf 1,522 Euro je Liter. Hauptgrund sei gewesen, dass der Preis für Rohöl, der zuvor stark gefallen war, wieder spürbar zugelegt habe.

Mehr zum Thema 1/

Der ungewöhnlich starke Anstieg der Preise für Benzin und Diesel im zu Ende gehenden Jahr war ohnehin in erster Linie durch die Entwicklung beim Rohöl und beim Dollar bestimmt, nur in geringerem Maße durch den CO2-Preis. Auch die Margen der Mineralölkonzerne waren dafür wohl nicht maßgeblich, wie Erhebungen des Forschungsinstituts RWI zeigten. Auf Jahressicht hat sich der Benzinpreis um mehr als 35 Cent je Liter verteuert. Davon gehen, wie beschrieben, etwa 10 Cent auf das Konto von CO2-Preis und Mehrwertsteuer.

Der Preis für Rohöl ist in den vergangenen zwölf Monaten von gut 50 auf fast 80 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) für die Nordseesorte Brent gestiegen, außerdem wurde der Dollar gegenüber dem Euro stärker. Zugleich hat die Nachfrage nach Benzin, die voriges Jahr wegen der Pandemie eingebrochen war, wieder zugelegt. Das waren Faktoren, die den starken Anstieg der Kraftstoffpreise befördert haben. Zum Teil erreichten diese im Jahresverlauf Allzeithochs, der teure Tank-Herbst 2018 beim Niedrigwasser des Rheins wurde übertroffen.