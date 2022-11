Europäische Zentralbank : Abschied von Anleihen für Billionen Euro

Die EZB will auf ihrer nächsten Sitzung entscheiden, wie es mit ihren gewaltigen Anleihebeständen weitergehen soll. Was sind die Möglichkeiten?

Anleihen für fast 5 Billionen Euro hat die Europäische Zentralbank im Laufe der vergangenen Jahre gekauft. Jetzt steht die spannende Frage an: Wie wird die Notenbank diese gewaltigen Wertpapier-Bestände wieder los?

Bundesbankpräsident Joachim Nagel brachte es unlängst auf den Punkt, als er sagte, dass es eigentlich seltsam ist, dass die Notenbank die Zinsen anhebt, um die Geldpolitik zu straffen – und gleichzeitig das Geld für fällig werdende Anleihen wieder in neue investiert, was die Geldpolitik eher lockert: „Ich finde, es passt nicht zusammen, die Zinsen am kurzen Marktende in die eine Richtung zu bewegen – und jene für längere Laufzeiten in die andere Richtung zu beeinflussen“, sagte Nagel.