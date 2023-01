Ausstieg aus dem Dax : Lassen ETF die Linde-Aktie crashen?

An der deutschen Börse gibt es nur wenige echte Schwergewichte. Erstmals in der Geschichte zählte im vergangenen Jahr kein einziger deutscher Konzern mehr zu den 100 wertvollsten in der Welt; selbst Siemens und SAP sind aus der Rangliste verdrängt worden. Der Industriegase­konzern Linde belegte immerhin noch Platz 59, sitzt aber seit der Fusion mit dem amerikanischen Wettbewerber Praxair in Irland.

An der Frankfurter Wertpapierbörse ist das Traditionsunternehmen noch gelistet, doch auch das wird nun bald Geschichte sein: Am Mittwoch haben die Aktionäre das Delisting in Frankfurt beschlossen. Künftig soll die Aktie nur noch an der New Yorker Börse notiert sein.