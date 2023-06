Der Chef der Wiesbadener Bank deutet an, wie die neuen Eigentümer Aareal von der Börse nehmen können – und wie nicht. Eine Entscheidung dazu steht aber noch aus. Außerdem sieht er eine neue Klasse an Immobilien entstehen.

Im April warnte Charlie Munger, der Stellvertreter von Investorenlegende Warren Buffett bei Berkshire Hathaway, vor einem „herannahenden Sturm“ auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt. Nach Angaben von Moody’s Analytics sind die Preise für Gewerbeimmobilien in den USA tatsächlich im ersten Quartal 2023 zum ersten Mal seit zwölf Jahren gesunken. Bankenaufseher sind alarmiert, dass kreditgebende Banken in Schwierigkeiten geraten könnten, schließlich geht es um Fremdkapitalfinanzierungen von insgesamt 3,6 Billionen Dollar.

Tatsächlich erwartet auch Jochen Klösges, Vorstandsvorsitzender des Wiesbadener Immobilienfinanzierers Aareal Bank, ein „paar Einzelfälle“ in seinem US-Gewerbekreditportfolio von fast 4 Milliarden Euro. Der Zinsanstieg in den USA sei noch abrupter gewesen als in Europa, die Leute kämen dort nach Corona noch zögerlich aus dem Homeoffice ins Büro zurück und die Rezessionssorgen seien größer, umschrieb Klösges die Zutaten, aus denen sich jenseits des Atlantiks gerade ein kritischer Cocktail zusammenrührt.

Ringen um Lösungen

Aber Klösges sieht weniger seine Bank, als vor allem US-Regionalbanken betroffen. Tatsächlich ist schwer vorstellbar, dass sich verwahrloste Innenstädte etwa von Atlanta (Georgia) oder Birmingham (Alabama) schnell erholen. Gerade ging in San Francisco das Hotel Hilton pleite. Aareal sei nur in großen Städten der USA engagiert und nur in A-Lagen, versicherte Klösges im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. Immobiliengeschäft sei bekanntermaßen zyklisch, seit einem Jahr sei klar, dass der langjährige Aufschwung vorbei sei, Aareal könne damit umgehen.

Mit einzelnen Kunden ringe man um Lösungen. Aareals Risikovorsorge werde in diesem Jahr „vielleicht deutlich höher“ sein müssen, aber auf der anderen Seite profitiere die Bank von den höheren Zinsen. „Wir werden unser Ziel, einen Bruttogewinn zwischen 240 und 280 Millionen Euro, erreichen. Auch werde Aareal auslaufendes Geschäft im insgesamt gut 32 Milliarden Euro großen Portfolio ersetzen – nun zu besseren Margen als zuvor. Auch hätten sich bei Hotelfinanzierungen (11 Milliarden Euro) sowie den Logistik- und Einzelhandelszentren die Risikoparameter auf Vor-Corona-Niveau verbessert.

Tatsächlich hat Aareal trotz Lockdowns mit Hotelfinanzierungen keine Ausfälle gehabt. Dies mag auch ein Grund gewesen sein, warum sich Finanzinvestoren derart hartnäckig für die Bank interessiert haben, deren Wurzeln exakt hundert Jahre zurückreichen. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr hat jetzt gerade das aus den vier Käufern bestehende Konsortium aus den beiden Beteiligungsgesellschaften Advent und Centerbridge sowie den Pensionsfonds von Kanada und Goldman Sachs die Erlaubnis der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten, 90 Prozent der Aareal Bank zu erwerben.

Das Inhaberkontrollverfahren dauerte rund eineinhalb Jahre, ziemlich lange, wie Klösges zugibt. Aber er zeigte auch Verständnis für die Bankaufseher, die Neuland hätten betreten müssen, da bisher – wenn überhaupt – nur Sanierungsfälle, aber nicht gesunde börsennotierte Banken wie Aareal von Finanzinvestoren gekauft wurden. Wie geht es nun weiter? Werden nun die ausstehenden 10 Prozent der Aareal-Aktien im Streubesitz mit einem Zwangsübernahmeangebot (Squeeze-Out) aus der Eigentümerschaft gedrängt, also abgefunden und die Aareal Bank anschließend von der Börse genommen? Hier ging Klösges nicht über bisherige Formulierungen hinaus, die das wahrscheinlich erscheinen lassen.

Alternative Wohnprojekte im Blick

Eine Entscheidung allerdings hätten die Investoren weder über den Rückzug von der Börse noch über einen Squeeze-Out getroffen, stellte Klösges klar. Allerdings sei eine Variante wohl nicht sinnvoll: Eine Verschmelzung der Aareal Bank auf die Bietergesellschaft der Finanzinvestoren, die mit 90 Prozent der Stimmrechte jetzt schon möglich wäre. Vielmehr sei nur eine andere Variante technisch umsetzbar, die eine Mehrheit in den Händen der Finanzinvestoren von 95 Prozent der Aktienstimmrechte erfordere. Damit scheint es wahrscheinlich, dass die Finanzinvestoren weitere Aareal-Aktien über die Börse zukaufen werden.

Klösges selbst will – gefragt nach einem unterschätzten Immobilienmarkt – künftig durch die Aareal Bank mehr alternative Wohnkonzepte finanzieren, vor allem für Berufseinsteiger an teuren Wohnorten wie etwa London. Dort zeigten sich junge, durchaus gut verdienende Leute wegen der hohen Mietpreise zunehmend interessiert an kleinen, 30 Quadratmeter großen Wohnungen in Komplexen, die dann allerdings große Gemeinschaftsflächen wie etwa Bars oder Fitnessräume für die Bewohner bereithielten. Hier sei eine neue Klasse an Immobilien am Entstehen.