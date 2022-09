Börsenwoche : 83 zu 17 für die Bären

An der Börse gehen den Bullen die Argumente aus. Damit könnte sich der Wendepunkt an den Märkten nähern.

Die Commerzbank hat viele Jahre einen hervorragenden Aktienstrategen gehabt, der in wunderbarer Art und Weise die Truppen der Bullen an der Börse gegen die der Bären hat antreten lassen. Sie sind mit jeder Menge Zahlen und Börsenkennziffern gegeneinander angetreten. Der Stratege war eher ein Freund der Bullen, hat aber auch den Bären ihre Erfolge gelassen.

Leider gibt es wegen Sparmaßnahmen der Commerzbank seine bisherige Funktion nicht mehr und damit auch nicht mehr seine Analysen in der gewohnten Form. Doch unstrittig haben derzeit die Bären, das Symbol für fallende Kurse, an der Börse Oberwasser. Gewiefterweise ließen sie am Montag die Bullen erst mal losgaloppieren. 2,4 Prozent Dax-Plus. Weil angeblich der Inflationsdruck in Amerika nachlasse. Denkste. Dienstagmittag schlug die Bärentatze voll zu. 8,3 Prozent Inflation in Amerika im Au­gust. Mehr als gedacht. Und vor allem die Kerninflation, die ja bisher als die ungefährliche Schwester der durch teures Öl und Gas aufgeblähten Hauptinflation galt, stieg auf 6,3 Prozent.

Die Bullen mussten ratlos zusehen wie immer mehr geldpolitische Beobachter den Bären beisprangen: Wer bietet mehr? Zinserhöhung der Fed nächste Woche 0,5 Prozent? 0,75 Prozent? 1 Prozent? Oder gar noch mehr? Amerikanische Staatstitel mit einem Jahr Laufzeit versprechen derzeit schon 4 Prozent Rendite. Warum sich also mit dem Klein-Klein der schwindsüchtigen Aktienmärkte befassen, wenn einer der sichersten Schuldner der Welt in der stärksten Währung der Welt 4 Prozent Rendite für ein Jahr auf dem Silbertablett serviert. Die Italiener tun dies übrigens auch wieder für zehn Jahre Laufzeit. Aber beim Blick darauf denkt man eher an die nächste Eurokrise, und die letzten aufrechten Bullen bekommen weiche Knie.

Entsprechend wackelig waren sie auf den Beinen, als am Mittwoch Kion über seine Geschäftstätigkeit berichtete. Der Ga­belstaplerhersteller ließ wissen, dass ho­he Kosten und Störungen in den Lieferketten im dritten Quartal zu einem Verlust führen. Rezessionssorgen hin oder her, so klar möchte das keiner ex­em­plarisch vor Augen geführt bekommen, und so sackte der Aktienkurs um 30 Prozent ab. Solche Tiefschläge gibt es meist nur, wenn den Bullen auch gar keine positive Wendung der Dinge mehr einfällt.

Am Ende der Woche steht es damit 83 zu 17 für die Bären – gemessen an den 100 Werten des F.A.Z.-Index. Nur 17 Werte weisen ein Wochenplus auf, 83 ein Minus. Vantage Towers stand ganz oben auf den Kaufzetteln, weil Vodafone offenbar die Mehrheit an seinem Funkturmunternehmen meistbietend verkaufen will. Scheinbar wird mit regem Interesse gerechnet. Die Finanzwerte konnten sich ein wenig im Lichte höherer Zinsen sonnen. Doch die Liste der Bärenopfer ist deutlich länger und reicht von den Kion-Gabelstaplern über den staatsabhängigen Uniper-Gasimporteur bis zu Rational Küchen.

Was kann die Bullen jetzt noch retten? Kurz bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht bekanntlich am dunkelsten. Jetzt müsste man nur noch wissen, wann der dunkelste Punkt an den Börsen erreicht ist.