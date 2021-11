Was folgt für Anleger aus der Inflation in Amerika?

6,2 Prozent im Oktober : Was folgt für Anleger aus der Inflation in Amerika?

Das hat selbst die Erwartung vieler pessimistischer Ökonomen übertroffen: Die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten hat im Oktober 6,2 Prozent erreicht – die höchste Teuerung immerhin seit dem Jahr 1990. Nicht nur die Energiepreise treiben die Inflation, mittlerweile steigen beispielsweise auch die Mieten. Kein Wunder, dass bereits am Mittwoch der Goldpreis vorübergehend um 2,5 Prozent nach oben schnellte; auch am Donnerstag wurde Gold tendenziell teurer und kostete zeitweise 1865 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Andere Anleger griffen zu Kryptowährungen: Bitcoin erreichte am Mittwoch mit 69 000 Dollar, Ethereum mit 4867 Dollar ein neues Rekordhoch, bevor es am nächsten Tag wieder abwärts ging. Der Wechselkurs des Euro fiel am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2020: Ein Euro kostete zeitweise 1,1468 Dollar.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Was heißt das für Anleger? Müssen sie ihr Depot auf eine Welt mit mehr Inflation einstellen? Oder ist zumindest in Amerika jetzt die Spitze der Entwicklung erreicht? Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, jedenfalls glaubt nicht, dass die amerikanische Inflationsrate jetzt bei 6,2 Prozent stehen bleiben wird oder ihren Höhepunkt schon erreicht hat. Wie in der Eurozone und auch in Deutschland sei in diesem Jahr vielmehr auch in den Vereinigten Staaten noch mit einem weiteren Anstieg der Inflationsrate zu rechnen.

6,5 Prozent Inflation im November?

„Die amerikanische Inflation dürfte im November weiter steigen, eine Rate von 6,5 Prozent ist realistisch“, sagt Krämer. In den Vereinigten Staaten stiegen nicht nur die Preise einzelner Güter, die besonders von Folgen der Corona-Pandemie und der Wiederöffnung der Wirtschaft betroffen seien. Vielmehr legten die Preise auf breiter Front zu. Das gelte auch für Mieten, die einen Anteil von einem Drittel am Verbraucherpreisindex hätten. Dass die Preise in den Vereinigten Staaten so stark stiegen, liege auch daran, dass die wöchentliche Arbeitslosenhilfe zwischenzeitlich um 600 Dollar aufgestockt worden sei: „Die stark gestiegenen Einkommen treffen auf ein coronabedingt eingeschränktes Angebot an Waren und Dienstleistungen, das lässt naturgemäß die Preise steigen.“ Die amerikanische Inflation dürfte mit einem Abflauen von Corona im Frühjahr wieder fallen, sich aber auf einem Niveau einpendeln, das höher sei als vor der Pandemie, meint Krämer: „Danach dürfte die Teuerungsrate wieder nach oben driften – schließlich wird der Arbeitsmarkt enger, was an dem zuletzt stark gestiegenen Arbeitskostenindex deutlich wurde.“

Auch Moritz Bauer, Anlagefachmann von der Fondsgesellschaft Union Investment, ist überzeugt: „Die Inflation in Amerika sollte sich im nächsten Jahr von den derzeit sehr hohen Raten wieder deutlich zurückbilden.“ Trotzdem müsse man wohl für die nächste Dekade von leicht höheren Teuerungsraten als noch in den Jahren vor der Pandemie ausgehen. Aber selbst bei Inflationsraten von drei bis vier Prozent zeigten Aktien, historisch betrachtet, in mehr als achtzig Prozent der Zeit eine Wertentwicklung, die über der Inflation gelegen habe.

„Aktien bieten somit einen guten Inflationsschutz“, meint Bauer. Ähnliches gelte für Rohstoffe. „Auf Basis unserer positiven Konjunktur- und Inflationserwartung favorisieren wir weiter Aktien und Rohstoffe gegenüber Rentenpapieren“, sagt der Anlagefachmann. Jedoch sollten die Anleger keine Fortsetzung des Kursfeuerwerks an den Börsen mehr erwarten: „Vielmehr gehen wir von geringeren Unterschieden in der Wertentwicklung mit leichten Vorteilen für Aktien und Rohstoffe aus.“

Zwischen Inflation und Zinserhöhung

Der Preis für Gold wird dabei von zwei gegenläufigen Faktoren getrieben, dabei ist die Wirkung der hohen Inflation ambivalent. Einerseits greifen Investoren bei hoher Inflation gern zu Gold als Inflationsschutz. „Selbst die ETF-Anleger haben sich dem Trend am Mittwoch nicht verschlossen und zumindest zaghaft Bestände aufgebaut“, schreibt Gold-Analyst Daniel Briesemann von der Commerzbank. Alexander Zumpfe, Goldfachmann vom Edelmetallkonzern Heraeus in Hanau, hält deshalb einen Preisanstieg auf bis zu 1900 Dollar je Feinunze in absehbarer Zeit für möglich.

Andererseits kann hohe Inflation die Erwartung nähren, dass die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) bald eingreift und womöglich schneller als gedacht die Anleihekäufe auslaufen lässt und die Zinsen anhebt. Höhere Zinsen aber sind tendenziell schlecht für das zinslose Gold. Zudem lässt ein stärkeres Zinsgefälle zwischen den Vereinigten Staaten und der Eurozone den Wechselkurs des Dollar tendenziell immer noch stärker werden – was wiederum Gold außerhalb des Euroraums verteuert und die Nachfrage eher drosselt.

„Der Preisanstieg beim Gold als Reaktion auf die hohe Inflation in Amerika wird sich als Strohfeuer erweisen“, meint jedenfalls Frank Schallenberger, Rohstoff-Fachmann der Landesbank Baden-Württemberg. „So wie die hohen Inflationsraten den Goldpreis nach oben treiben, so bringen sie auch die amerikanischen Anleiherenditen und den Dollar nach oben.“ Mit einem 30-Jahres-Hoch bei der Inflation steige natürlich der Druck auf die amerikanische Notenbank, an der Zinsschraube zu drehen. Die amerikanischen Renditen und der Dollar hätten jedenfalls am Mittwoch wie das Gold mit einem Anstieg reagiert, sagt der Analyst: „Zinserhöhungsängste und Dollarstärke dürften den Goldmarkt wieder lähmen.“