5000 Prozent Rendite : Die zehn besten Aktien des Jahrzehnts

Auf die richtige Aktie gesetzt? In den vergangenen zehn Jahren waren unvorstellbare 5800 Prozent Zuwachs drin. Bild: F.A.S.

Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ An die Börse hat Helmut Kohl sicher nicht gedacht, als er 1995 diesen Satz im Bundestag sprach. Aber auch an den Aktienmärkten lohnt manchmal ein Blick zurück, um zu verstehen, was gerade passiert und bald passieren könnte.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Beliebt sind solche Rückblicke immer dann, wenn die Menschen unsicher sind. Als vor etwas mehr als einem Jahr zu Beginn der Corona-Pandemie die Kurse in den Keller rauschten, suchten viele den Vergleich mit früheren Krisen, um den Crash einordnen zu können. Aber auch wer jetzt länger zurücksieht, entdeckt Erstaunliches.