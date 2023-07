Mit 35 Jahren ist der Dax kein ganz junger Index mehr. Kein Vergleich sicherlich zu dem wesentlich älteren F.A.Z.-Index, der im kommenden Jahr 75 Jahre alt wird. Auch der S&P 500 ist mit 65 Jahren älter. Der Dow Jones mit seiner Gründung im Jahr 1884 sowieso.

Damals, im Juni 1988, wurde der Dax im Zuge der Modernisierung des verschlafenen deutschen Aktienmarkts vor allem als Basis für die im Aufbau befindliche Deutsche Terminbörse konzipiert. Immerhin neun der dreißig Gründungsmitglieder waren durchgängig dabei. Sieben gingen ganz oder zu Teilen in ausländische Hände über, sieben weitere stiegen vorübergehend oder dauerhaft in Nebenwerteindizes ab. Zwei Unternehmen wurden liquidiert (Deutsche Babcock und Karstadt), und eines (Kaufhof) kämpft aktuell ums Überleben. Insofern ist die Bilanz der Gründungsmitglieder nicht allzu schlecht.

Insgesamt 77 verschiedene Aktien bildeten in den vergangenen 35 Jahren den deutschen Standardwerteindex, von Eintagsfliegen abgesehen. Dabei werden wohl die 2020er-Jahre das umschlagskräftigste Jahrzehnt werden. Abgesehen von der Aufstockung um zehn Werte im Jahr 2021 gab es bislang schon zehn Wechsel in der ersten Börsenbundesliga – genauso viel wie in den neunziger und mehr als in den 2010er-Jahren.

Die Geschichte des Index wird immer anhand seiner Krisen erzählt – wohl weil Geld verdienen an der Börse und damit steigende Kurse als Normalität gelten. Seine erste Krise – und gleich den größten Kurssturz seiner Geschichte – erlebte der Dax, als er kaum ein Jahr alt war. Das Übernahmefieber der Achtziger hatte zu steigendem Unbehagen geführt, weil die Unternehmen immer teurer und die Kredite zur Finanzierung immer höher wurden. Als am 13. Oktober 1989 die Nachricht die Runde machte, die Verhandlungen über die Finanzierung einer Übernahme von United Airlines seien geplatzt, gab es eine Panikreaktion. Der S&P-500-Index fiel an jenem Freitag um rund 6 Prozent. Den Dax erwischte es am Montag mit minus 12,8 Prozent noch härter. Verkauft hatten vor allem Privatanleger. Und weil deren Aufträge damals noch mittags en bloc abgewickelt wurden, verzögerte sich sogar die Berechnung des Dax. Am nächsten Tag stieg der Index wieder um 6,5 Prozent – was bis heute zu den stärksten Anstiegen eines Tages gehört.

In den Neunzigerjahren gab es eine ebenso kurze Erschütterung, als der Dax am 19. August 1991 wegen des (fehlgeschlagenen) Putschs gegen Gorbatschow um fast 10 Prozent fiel. Bis 1997 verdreifachte er sich aber, bevor die Asienkrise zuschlug. Eine hohe Auslandsverschuldung und eine Aufwertung des Dollars führten zu starkem Kapitalabzug. Am Ende blieb die Krise aber nur eine Episode.

Etwas heftiger schlug ein Jahr später die Russlandkrise zu. Ein Zahlungsmoratorium des Landes brachte den amerikanischen Hedgefonds LTCM an den Rand des Zusammenbruchs, den nur die erste und lange einzige solche Rettungsaktion verhinderte. Zwischen Juli und Oktober 1998 verlor der Dax 37 Prozent. Nach dem Tagesdurchschnitt die schwerste, aber bis zum Corona-Absturz auch die kürzeste Baisse seiner Geschichte.